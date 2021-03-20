Неделя приготовила невероятные сюрпризы: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 22 по 28 марта

Женщина-Овен

Неделю стоит начать с достижения внутренней гармонии и контроля над эмоциями. Планеты могут негативно влиять на эмоциональное состояние и спровоцировать ссоры и конфликты в отношениях. Важно – оставаться в состоянии покоя, чтоб не происходило. Благодаря умению вовремя остановиться Овны смогут избежать неприятностей и сохранить нормальные отношения в семье и с коллегами.

Женщина-Телец

Энергетика звезд и планет в конце марта будет позитивной и Тельцов ожидают приятные перемены к лучшему. Можно менять имидж, воплощать в жизнь самые смелые идеи и прощаться с тем, что мешает движению вперед. Постарайтесь не терять времени даром и использовать шанс обрести больше. Нужно лишь перестать оглядываться на окружение и найти свой собственный путь к счастью.

Женщина-Близнецы

Последняя неделя марта начнется не очень удачно. В понедельник и вторник энергетика планет и звезды будет влиять на настроение и важно сохранять уверенность в себе, а также не провоцировать конфликты. Такое поведение убережет от скандалов и выяснения отношений. В среду ситуация начнет улучшаться, и силы стоит направить на налаживание отношений в семье.

Женщина-Рак

Конец первого месяца весны для Раков будет не самым простым и нужно заняться восстановлением личного биополя. Это поможет исключить негативное влияние со стороны врагов и недоброжелателей. Постарайтесь обрести уверенность в себе и собственных силах. Это поможет дать отпор обидчикам и при этом не испортить себе репутацию.

Женщина-Лев

В ближайшие дни стоит сосредоточиться на сфере отношений. Эта неделя прекрасно подходит для укрепления семейных уз, а также для поиска новых отношений. Повезет тем, кто ищет новых деловых партнеров или друзей. Успеха достигнуть будет просто: применить доброжелательность, внимательность и обаяние. А внутренний голос поможет не обмануться – не игнорируйте свою интуицию.

Женщина-Дева

Постарайтесь меньше времени проводить в больших компаниях – есть риск столкнуться с токсичными людьми, и они могут сильно испортить настроение и самочувствие. Постарайтесь сохранить душевное равновесие и позаботиться о собственной защите. Закончить месяц позитивно получится только тем, кто сможет направить все силы на решение текущих задач.

Женщина-Весы

Неделя будет активной и время появится не только для работы, но и для домашних хлопот. Попробуйте добавить уюта в свое жилье, чтобы там стало больше гармонии. Можно обустроить собственное место силы, которые поможет восстановиться после тяжелого трудового дня или после общения с негативными людьми.

Женщина-Скорпион

Не начинайте неделю с принятия ответственных решений. Звезды и планет будут влиять не самым благоприятным образом и поэтому торопиться с выводами не стоит. Осторожность и умение сглаживать острые углы помогут уберечь себя от большинства неприятностей.

Женщина-Стрелец

Месяц для Стрельцов закончится без особых потрясений, но очень важно прислушиваться к внутреннему голосу и не игнорировать предчувствия. Постарайтесь уделить внимание финансовому положению и не тратить лишние деньги. Привлечь материальное благополучие в ближайшие дни можно будет только лишь, если покупать товары первой необходимости и не поддаваться желанию потратить крупные суммы на что-то незапланированное.

Женщина-Козерог

Ближайшая неделя принесет позитивные изменения, если не бояться и прислушиваться к собственному сердцу. Уделите время своей личной жизни, и не теряйте возможности наладить гармоничные отношения. Повезет и тем, кто уже в паре, а также тем, кто находится в поиске романтических отношений. Внутренний настрой поможет укрепить чувства или приблизить судьбоносную встречу.

Женщина-Водолей

Март нужно завершить на позитивной ноте и для этого понадобиться важное умение – вовремя распознавать людей с позитивной энергетикой и держаться от них подальше. Осторожность поможет избежать многих неприятных моментов и не стать заложниками манипуляторов. Укрепляйте свою энергетику, чтобы быть во всеоружии при встрече с негативом.

Женщина-Рыбы

Неделя будет очень непростая и получится решить множество задач. Особенно, если перестать их откладывать в долгий ящик. Из-за активной работы Рыбы могут почувствовать упадок сил и поэтому обязательно нужно выделить время для отдыха. Подойдет все, что позволяет быстро восстановить силы и энергию.