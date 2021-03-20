Тиждень приготував неймовірні сюрпризи: гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 22 по 28 березня

Гороскоп на кінець березня говорить про те, що остання декада принесе позитивні емоції більшості представниць зодіакального сузір'я. Потрібно лише прислухатися до порад астрологів і уважно поставитися до важливих знаків.
Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 22 по 28 березня і кому цей тиждень принесе щастя. Про це повідомляє SlovoFraza.
Тиждень варто почати з досягнення внутрішньої гармонії та контролю над емоціями. Планети можуть негативно впливати на емоційний стан і спровокувати сварки та конфлікти у стосунках. Важливо залишатися у стані спокою, щоб не відбувалося. Завдяки вмінню вчасно зупинитися Овни зможуть уникнути неприємностей і зберегти нормальні стосунки в сім'ї, з колегами.
Енергетика зірок і планет в кінці березня буде позитивною і Тельців чекають приємні зміни на краще. Можна змінювати імідж, втілювати в життя найсміливіші ідеї та прощатися з тим, що заважає руху вперед. Постарайтеся не втрачати часу дарма і використати шанс здобути більше. Потрібно лише перестати оглядатися на оточення і знайти свій власний шлях до щастя.
Останній тиждень березня почнеться не дуже вдало. У понеділок і вівторок енергетика планет і зірки буде впливати на настрій і важливо зберігати впевненість у собі, а також не провокувати конфлікти. Така поведінка вбереже від скандалів і з'ясування стосунків. У середу ситуація почне поліпшуватися, і сили варто направити на налагодження стосунків у сім'ї.
Кінець першого місяця весни для Раків буде не самим простим і потрібно зайнятися відновленням особистого біополя. Це допоможе виключити негативний вплив з боку ворогів і недоброзичливців. Постарайтеся знайти упевненість в собі та власних силах. Це допоможе дати відсіч кривдникам і при цьому не зіпсувати собі репутацію.
Найближчими днями варто зосередитися на сфері відносин. Цей тиждень прекрасно підходить для зміцнення сімейних уз, а також для пошуку нових стосунків. Пощастить тим, хто шукає нових ділових партнерів чи друзів. Успіху досягти буде легко: застосувати доброзичливість, уважність і чарівність. А внутрішній голос допоможе не помилитись – не ігноруйте свою інтуїцію.
Постарайтеся менше часу проводити у великих компаніях – є ризик зіткнутися з токсичними людьми, і вони можуть сильно зіпсувати настрій і самопочуття. Постарайтеся зберегти душевну рівновагу і подбати про власний захист. Закінчити місяць позитивно вийде тільки тим, хто зможе направити всі сили на вирішення поточних завдань.
Тиждень буде активним і час з'явиться не тільки для роботи, але і для домашніх турбот. Спробуйте додати затишку у своє житло, щоб там стало більше гармонії. Можна облаштувати власне місце сили, які допоможе відновитися після важкого трудового дня або після спілкування з негативними людьми.
Не починайте тиждень з прийняття відповідальних рішень. Зірки та планети будуть впливати не найсприятливішим чином і тому поспішати з висновками не варто. Обережність і вміння згладжувати гострі кути допоможуть уберегти себе від більшості неприємностей.
Місяць для Стрільців закінчиться без особливих потрясінь, але дуже важливо прислухатися до внутрішнього голосу і не ігнорувати передчуття. Постарайтеся приділити увагу фінансовому стану і не витрачати зайві гроші. Привернути матеріальне благополуччя найближчими днями можна буде лише, якщо купувати товари першої необхідності та не піддаватися бажанням витратити великі суми на щось незаплановане.
Найближчий тиждень принесе позитивні зміни, якщо не боятися і прислухатися до власного серця. Приділіть час свому особистому життю, і не втрачайте можливості налагодити гармонійні стосунки. Пощастить і тим, хто вже в парі, а також тим, хто знаходиться в пошуку романтичних відносин. Внутрішній настрій допоможе зміцнити почуття або наблизити доленосну зустріч.
Березень потрібно закінчити на позитивній ноті й для цього знадобитися важливе вміння – вчасно розпізнавати людей з позитивною енергетикою і триматися від них якомога далі. Обережність допоможе уникнути багатьох неприємних моментів і не стати заручниками маніпуляторів. Зміцнюйте свою енергетику, щоб бути у всеозброєнні при зустрічі з негативом.
Тиждень буде дуже непростий і вийде вирішити безліч завдань. Особливо, якщо перестати їх відкладати на безвік. Через активну роботу Риби можуть відчути занепад сил і тому обов'язково потрібно виділити час для відпочинку. Підійде все, що дозволяє швидко відновити сили та енергію.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку кінець березня принесе багатство.
А також розповідали про те, що астрологи назвали головних щасливчиків квітня.