Неделя подарит заряд бодрости и оптимизма: гороскоп для всех знаков Зодиака с 21 по 27 июня

Овен

С понедельника концентрируйтесь на работе и не отвлекайтесь на второстепенные вещи. В среду можете совершить прорыв в карьере. В четверг ожидается Полнолуние, которое может спровоцировать ссоры или споры. До субботы откажитесь от важных встреч, а воскресенье проведите с теми, кто близок вам по духу.

Телец

В понедельник и вторник воздержитесь от серьезных и важных дел. Проявите дипломатичность и не ввязывайтесь в конфликты. Последняя неделя июня подарит всплеск творческой активности, карьерный рост и решение некоторых деловых вопросов – особенно удачными станут среда и четверг. А вот конец недели может принести проблемы в общении с людьми из близкого круга, а также с посторонними.

Близнецы

Астрологи предупреждают, что Близнецов ждет сложный период и стоит заранее настроиться на преодоление трудностей. Самым напряженным днем станет среда. Не назначайте романтических встреч, постарайтесь не ругаться с близкими. Вторая половина недели пройдет в обычных делах и хлопотах, а в воскресенье отправляйтесь в деловую поездку, посетите родных или заведите новое знакомство.

Рак

В начале недели Раки могут направить силы на амурную сферу, так как астрологи сулят невероятную удачу. Перед вашим обаянием устоять будет сложно, воспользуйтесь этим шансом. Со среды и до субботы могут быть мелкие неурядицы и трудности. Если в эти дни узнаете что-то неприятное о близком человеке – не поддавайтесь эмоциям. Сначала все хорошо обдумайте. В воскресенье будьте особенно внимательны – настроение скатится к мрачному и возникнут проблемы со здоровьем.

Лев

Сдерживайте вашу агрессию и перестаньте смотреть на всех свысока – близких людей такое поведение может задеть. В середине недели ситуация пойдет на спад и сможете помириться со всеми, кого обидели. Возможно приятное знакомство или радостная новость. С 24 по 26 июня будет много будничных хлопот. На воскресенье не стройте важных планов, так как есть риск их срыва. Держите в узде эмоции.

Дева

Все важные дела смело переносите на начало недели – ожидается высокая работоспособность и это принесет важные результаты. Удачными станут переговоры, получите поддержку и хорошие новости, связанные с деньгами. С четверга и до субботы планируйте романтические свидания – отличный период для новых отношений. В воскресенье рекомендуется спокойный отдых.

Весы

Первая половина недели принесет возможность хорошо заработать и, если появится возможность инвестировать средства – воспользуйтесь. Во второй половине недели возможен упадок сил, чувство раздражения по отношению к партнеру. В воскресенье ситуация исправится и снова почувствуете уверенность в себе и это отразится положительно на личной жизни.

Скорпион

Последняя неделя июня будет особенно удачной, и вы сможете решить много сложных задач, которые ранее не поддавались. Ожидаются приятные сюрпризы в личной жизни. Среда и четверг будут благоприятны для сферы бизнеса и профессиональных достижений. Обаяние и коммуникабельность Скорпионов поможет с легкостью заключить сделку или завести полезные связи. В воскресенье не конфликтуйте с близким человеком.

Стрелец

У вас получится справиться с комплексами, и вы снова почувствуете уверенность в собственных силах. Также в начале недели сможете с блеском решить важные вопросы, связанные с вашей деятельностью. В середине недели ожидайте сюрпризов на личном фронте. Конец недели принесет активность и настойчивость, ожидаются денежные поступления.

Козерог

В начале недели примите помощь друзей, она будет и в виде советов, и практическая. Середина недели побалует удачей, приятными новостями и радостными событиями. До пятницы будет получаться все, за что вы будете браться. 26 и 27 июня спланируйте поход по магазинам – это принесет не только удовольствие, но и нужные покупки.

Водолей

Не начинайте ничего нового в начале этой недели, не предпринимайте даже никаких нововведений. Есть риск нарваться на непонимание и критику ваших действий. В среду снимите стресс в кругу друзей. Вторая половина недели может принести не самые приятные известия. Чтобы минимизировать риск конфликтов, и ссор – сведите общение с другими людьми к минимуму.

Рыбы

Понедельник и вторник принесут успех в карьере и бизнесе. Можно решать вопросы в инстанциях – удача на вашей стороне. В среду будьте внимательны на работе – могут быть трудности. С 24 по 26 июня восстанавливайте свое эмоциональное здоровье на интересных мероприятиях с приятными людьми. Выходные проведите в домашнем кругу, в уюте и покое.