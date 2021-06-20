Тиждень подарує заряд бадьорості та оптимізму: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 21 по 27 червня

Овен

З понеділка концентруйтеся на роботі та не відволікайтеся на другорядні речі. У середу можете зробити прорив в кар'єрі. У четвер очікується повний місяць, який може спровокувати сварки або суперечки. До суботи відмовтеся від важливих зустрічей, а неділю проведіть з тими, хто близький вам по духу.

Телець

У понеділок і вівторок утримайтеся від серйозних і важливих справ. Проявіть дипломатичність і не вплутуйтеся в конфлікти. Останній тиждень червня подарує сплеск творчої активності, кар'єрне зростання і розв'язання ділових питань – особливо вдалими стануть середа і четвер. А ось кінець тижня може принести проблеми в спілкуванні з людьми з близького кола, а також зі сторонніми.

Близнюки

Астрологи попереджають, що Близнюків чекає складний період і варто заздалегідь налаштуватися на подолання труднощів. Найбільш напруженим днем стане середа. Не призначайте романтичних зустрічей, постарайтеся не сваріться з близькими. Друга половина тижня пройде у звичайних справах і клопотах, а в неділю вирушайте в ділову поїздку, відвідайте рідних або заведіть нове знайомство.

Рак

На початку тижня Раки можуть направити сили на амурну сферу, оскільки астрологи обіцяють неймовірну удачу. Перед вашою чарівністю встояти буде складно, скористайтеся цим шансом. З середи й до суботи можуть бути дрібні негаразди та труднощі. Якщо в ці дні дізнаєтеся щось неприємне про близьку людину – не піддавайтеся емоціям. Спочатку все добре обміркуйте. У неділю будьте особливо уважні - настрій скотиться до похмурого і виникнуть проблеми зі здоров'ям.

Лев

Стримуйте вашу агресію і перестаньте дивитися на всіх зверхньо – близьких людей така поведінка може зачепити. В середині тижня ситуація піде на спад і зможете помиритися з усіма, кого образили. Можливо приємне знайомство або радісна новина. З 24 по 26 червня буде багато буденних клопотів. На неділю не будуйте важливих планів, через те, що є ризик їх зриву. Тримайте в вузді емоції.

Діва

Всі важливі справи сміливо переносьте на початок тижня – очікується висока працездатність і це принесе важливі результати. Вдалими стануть переговори, отримаєте підтримку і хороші новини, пов'язані з грошима. З четверга і до суботи плануйте романтичні побачення - відмінний період для нових відносин. У неділю рекомендується спокійний відпочинок.

Терези

Перша половина тижня принесе можливість добре заробити й, якщо з'явиться можливість інвестувати кошти - скористайтеся. У другій половині тижня можливий занепад сил, відчуття роздратування стосовно партнера. У неділю ситуація виправиться і знову відчуєте впевненість в собі й це відіб'ється позитивно на особистому житті.

Скорпіон

Останній тиждень червня буде особливо вдалим, і ви зможете вирішити багато складних завдань, які раніше не піддавалися. Очікуються приємні сюрпризи в особистому житті. Середа і четвер будуть сприятливі для сфери бізнесу і професійних досягнень. Чарівність і комунікабельність Скорпіонів допоможе з легкістю укласти угоду або завести корисні зв'язки. У неділю не конфліктуйте з близькою людиною.

Стрілець

У вас вийде впоратися з комплексами, і ви знову відчуєте впевненість у власних силах. Також на початку тижня зможете з блиском розв'язати важливі питання, пов'язані з вашою діяльністю. У середині тижня очікуйте сюрпризів на особистому фронті. Кінець тижня принесе активність і наполегливість, очікуються грошові надходження.

Козоріг

На початку тижня прийміть допомогу друзів, вона буде й у вигляді порад, і практична. Середина тижня побалує удачею, приємними новинами та радісними подіями. До п'ятниці буде виходити все, за що ви будете братися. 26 і 27 червня сплануйте похід по магазинах – це принесе не тільки задоволення, але і потрібні покупки.

Водолій

Не починайте нічого нового на початку цього тижня, не робіть навіть ніяких нововведень. Є ризик нарватися на нерозуміння і критику ваших дій. У середу зніміть стрес у колі друзів. Друга половина тижня може принести не найприємніші звістки. Щоб мінімізувати ризик конфліктів, і сварок - зведіть спілкування з іншими людьми до мінімуму.

Риби

Понеділок і вівторок принесуть успіх в кар'єрі та бізнесі. Можна розв'язувати питання в інстанціях - удача на вашому боці. У середу будьте уважні на роботі - можуть бути труднощі. З 24 по 26 червня відновлюйте своє емоційне здоров'я на цікавих заходах з приємними людьми. Вихідні проведіть в домашньому колі, в затишку і спокої.