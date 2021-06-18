ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых абсолютно перевернется до конца июня

Новина українською →
Пятница 18 июня 2021 06:00
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых абсолютно перевернется до конца июня Фото: Гороскоп на июнь 2021 от Павла Глобы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2021 сулит трем знакам Зодиака существенные жизненные перемены, к которым им следует готовиться до конца этого месяца. Знаменитый астролог в своем прогнозе назвал главных везунчиков, вся жизнь которых может перевернуться с ног на голову.

Об этом пишет slovofraza.

Рак

Раков в конце месяца ждет по-настоящему счастливое время. Все начнется с дня летнего солнцестояния - после этого вы, словно магнитом, будете притягивать к себе энергию. Новые грани откроются для вас в любви. Те кто в паре, по-новому посмотрят на своих избранников, а одиночки могут встретиться с настоящим чувством.

Дева

Девы смогут сбросить балласт, избавившись от всего лишнего, что мешало вашему счастью. Астролог рекомендует работать над собой - время будет сложным, но одновременно и прекрасным для преображений. Вы сможете изменить свой настрой, полюбить свои недостатки и проработать сильные стороны. При этом на волне успеха у вас могут появиться недруги, будьте осторожны!

Козерог

В июне у Козерогов может появиться сильное желание изменить свою жизнь, причем кардинальным образом. Павел Глоба считает, что для вас наступает идеальное время для смены обстановки. Отдохните, посетите интересное место, где сможете насладиться новыми эмоциями. Это вдохнет в вас новую жизнь, сделает вас более позитивными.

Ранее астрологи также рассказали, как каждому из знаков Зодиака добиться больших успехов в июле.

Также мы писали про знаки Зодиака, которым в июне 2021 сильно повезет с деньгами и в сфере материального.

Читайте LITE в Google News
гороскоп Павел Глоба
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украина - Северная Македония: реакция сети на зрелищный матч
Украина - Северная Македония: реакция сети на зрелищный матч