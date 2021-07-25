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Названы знаки Зодиака, на которых в конце июля 2021 обрушится сумасшедшее везение

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 сулит трем знакам Зодиака сумасшедшее везение в любви, карьере, деньгах. Кто эти счастливчики середины лета - узнайте ниже из нашего материала.

Об этом пишет slovofraza.

Рак

В последнюю неделю июля 2021 Раки столкнутся с многими позитивными переменами, которые коснутся всех сфер жизни. В профессиональном плане вам придется постараться, и усилия будут замечены начальством. Астрологи прогнозируют вам вероятность повышения в должности и зарплате.

Скорпион

Скорпионов ждут неожиданные признания в любви и возможно даже предложение руки и сердца. Романтические свидания и встречи будут очень удачными, ваша харизма сможет покорить любое, даже самое холодное сердце. Тем не менее вам следует беречься травм и проблем со здоровьем.

Водолей

У Водолеев появится перспектива поправить финансовую ситуацию. Вам не следует отказываться от общения, ведь для вас это будет важно. Есть шанс занять высокую должность, найти друзей или получить прибавку к зарплате. Но будьте осторожны с эмоциями и постарайтесь не срываться на близких людей.

Ранее астролог Арина Артуровна предупредила об опасности, которую несет полнолуние с аспектом на Черную Луну.

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