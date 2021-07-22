Полнолуние с аспектом на Черную Луну несет опасность: что нельзя делать в это время
Полнолуние в июле произойдет 24-го числа в Водолее с аспектом на Черную Луну. В это время могут открыться новые финансовые возможности, успешными будут новаторские идеи, встречи, инвестиции, но есть и опасности.
Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.
"Водолей отвечает за свободу выбора, выход за рамки ограничений и навязывания чего-либо. Подсознательно будет хотеться свободы, перемен, и больше всего это будет касаться финансовой стороны жизни", - говорит эксперт.
В это период нужно искать новые решение, нестандартные подходы, использовать новые технологии. Особенно - в решениях денежных вопросов и переходе на новый финансовый уровень.
"Это полнолуние говорит о том, что мыслить нужно по-другому и тогда откроются новые финансовые возможности. Полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы", - добавила эксперт.
Опасно в это время наболтать лишнего или же поверить болтуну.
Благоприятным полнолуние в Водолее будет для:
- прогнозирования будущего,
- хитросплетенных схем получения прибыли,
- обращения к астрологам, финансовым аналитикам, риск-менеджерам,
- встреч с интересными и неординарными людьми,
- инвестирования в будущее, IT-проекты, общественные организации, новые технологии любых отраслей и стартапы,
- продвижения новаторских идей, различных нововведений, внедрения новых технологий,
- культурно-массовой, спортивной, общественной деятельности, для собраний, митингов, демонстраций.
В это время можно идти на риски, встречаться с друзьями, единомышленниками, опекунами, спонсорами, меценатами; организовывать (вступать в) сообщества, клубы; покупать гаджеты и технику.
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