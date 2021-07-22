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Полнолуние с аспектом на Черную Луну несет опасность: что нельзя делать в это время

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Четверг 22 июля 2021 21:10
Полнолуние с аспектом на Черную Луну несет опасность: что нельзя делать в это время Фото: Полнолуние 24 июля 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Полнолуние в июле произойдет 24-го числа в Водолее с аспектом на Черную Луну. В это время могут открыться новые финансовые возможности, успешными будут новаторские идеи, встречи, инвестиции, но есть и опасности.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

"Водолей отвечает за свободу выбора, выход за рамки ограничений и навязывания чего-либо. Подсознательно будет хотеться свободы, перемен, и больше всего это будет касаться финансовой стороны жизни", - говорит эксперт.

В это период нужно искать новые решение, нестандартные подходы, использовать новые технологии. Особенно - в решениях денежных вопросов и переходе на новый финансовый уровень.

"Это полнолуние говорит о том, что мыслить нужно по-другому и тогда откроются новые финансовые возможности. Полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы", - добавила эксперт.

Опасно в это время наболтать лишнего или же поверить болтуну.

Благоприятным полнолуние в Водолее будет для:

  • прогнозирования будущего,
  • хитросплетенных схем получения прибыли,
  • обращения к астрологам, финансовым аналитикам, риск-менеджерам,
  • встреч с интересными и неординарными людьми,
  • инвестирования в будущее, IT-проекты, общественные организации, новые технологии любых отраслей и стартапы,
  • продвижения новаторских идей, различных нововведений, внедрения новых технологий,
  • культурно-массовой, спортивной, общественной деятельности, для собраний, митингов, демонстраций.

В это время можно идти на риски, встречаться с друзьями, единомышленниками, опекунами, спонсорами, меценатами; организовывать (вступать в) сообщества, клубы; покупать гаджеты и технику.

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