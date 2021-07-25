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Названі знаки Зодіаку, на яких в кінці липня 2021 обрушиться божевільне везіння

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку божевільне везіння в любові, кар'єрі, грошах. Хто ці щасливчики середини літа - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу.

Про це пише slovofraza.

Рак

В останній тиждень липня 2021 Раки зіткнуться з багатьма позитивними змінами, які торкнуться всіх сфер життя. У професійному плані вам доведеться постаратися, і зусилля будуть помічені начальством. Астрологи прогнозують вам ймовірність підвищення на посаді і зарплаті.

Скорпіон

Скорпіонів чекають несподівані зізнання в коханні і можливо навіть пропозиція руки і серця. Романтичні побачення і зустрічі будуть дуже вдалими, ваша харизма зможе підкорити будь-яке, навіть найхолодніше серце. Проте Вам слід берегтися травм і проблем зі здоров'ям.

Водолій

У Водоліїв з'явиться перспектива поправити фінансову ситуацію. Вам не слід відмовлятися від спілкування, адже для вас це буде важливо. Є шанс зайняти високу посаду, знайти друзів або отримати надбавку до зарплати. Але будьте обережні з емоціями і постарайтеся не зриватися на близьких людей.

Раніше астролог Аріна Артуровна попередила про небезпеку, яку несе повня з аспектом на Чорний Місяць.

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