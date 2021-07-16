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Названы три знака Зодиака, жизнь которых круто перевернется в августе 2021

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2021 года расскажет про три знака Зодиака, жизнь которых сможет совершить крутой поворот в последний летний месяц.

Кому посчастливится встретиться с важными жизненными переменами на закате лета, сообщает udf.name.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака выдастся шанс сделать огромный рывок в карьерном плане. Астрологи рекомендуют ухватиться за него, ведь продвижение поможет вам заработать больше и отлично отдохнуть в сентябрьский "бархатный сезон".

Рак

Астрологи рекомендуют осторожным Ракам попробовать рискнуть в каком-то выигрышном деле, чтобы получить за это достойное вознаграждение. Какую именно сферу жизни выбрать, вам подскажет ваша интуиция, которая благодаря выгодному положению звезд и планет будет обострена до предела.

Скорпион

Звезды подарят Скорпионам уникальный шанс реализовать свою давнюю мечту, о которой вы могли даже забыть. Астрологи рекомендуют представителям знака в принятии решения полагаться только на себя.

Ранее астролог Арина Артуровна предупредила украинцев про особенный период, который их ждет в середине июля 2021. Он связан с Квадратурой Солнца в Плутоне и Черной Луной.

Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, в жизнь которых уже скоро могут ворваться важные перемены и новшества.

Также астролог рассказала, чего нам ждать от Меркурия в Раке - особенного периода, наполненного обостренными эмоциями.

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