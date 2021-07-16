Названы три знака Зодиака, жизнь которых круто перевернется в августе 2021

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака выдастся шанс сделать огромный рывок в карьерном плане. Астрологи рекомендуют ухватиться за него, ведь продвижение поможет вам заработать больше и отлично отдохнуть в сентябрьский "бархатный сезон".

Рак

Астрологи рекомендуют осторожным Ракам попробовать рискнуть в каком-то выигрышном деле, чтобы получить за это достойное вознаграждение. Какую именно сферу жизни выбрать, вам подскажет ваша интуиция, которая благодаря выгодному положению звезд и планет будет обострена до предела.

Скорпион

Звезды подарят Скорпионам уникальный шанс реализовать свою давнюю мечту, о которой вы могли даже забыть. Астрологи рекомендуют представителям знака в принятии решения полагаться только на себя.