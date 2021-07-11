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Меркурий перейдет в знак Рака: кого ждет успех в это время, а кого - опасности

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Воскресенье 11 июля 2021 21:02
Меркурий перейдет в знак Рака: кого ждет успех в это время, а кого - опасности Фото: Астролог предупредила про Меркурий в Раке (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Планета Меркурий совершает переход в знак Рака 11 июля и пробудет тут до 27-го числа. Это время станет особенно чувствительным и интуитивным для многих людей.

Что означает это событие, и в чем его особенность, нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

В это время следует быть вежливыми при общении, в разговоре понижать свой тон и голос, тогда вы будете услышаны.

"В эти дни люди становятся чувствительными к словам и интонации, с которой они произносятся", - уверена Арина.

По словам астролога, любое общение и впечатление о вас будет испорчено из-за нецензурной речи, грубости, криков.

"Попробуйте заинтересовать собеседника какой-нибудь тайной информацией. На первый план выходит интуитивное восприятие информации и энергии, которую излучает человек", - добавила эксперт.

При Меркурии в Раке люди очень хорошо распознают ложь, неискренность, предугадывают желания.

"Ум очень внушаем, поэтому лишний раз не стоит прокручивать негативные мысли и копаться в прошлом, себе, окружающих. Недоверие и подвох - обычные ситуации этого времени", - говорит Арина Артуровна.

Этот период благоприятен для:

  • проработки разного рода психотравм,
  • посещения сеансов психолога,
  • занятия эзотерикой,
  • НЛП.

Также с 11 по 27 июля просыпается интерес ко всему мистическому и необъяснимому.

Ранее астролог также рассказала про все события июля, которые могут повлиять на каждого из нас.

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