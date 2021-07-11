Меркурий перейдет в знак Рака: кого ждет успех в это время, а кого - опасности
Планета Меркурий совершает переход в знак Рака 11 июля и пробудет тут до 27-го числа. Это время станет особенно чувствительным и интуитивным для многих людей.
Что означает это событие, и в чем его особенность, нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.
В это время следует быть вежливыми при общении, в разговоре понижать свой тон и голос, тогда вы будете услышаны.
"В эти дни люди становятся чувствительными к словам и интонации, с которой они произносятся", - уверена Арина.
По словам астролога, любое общение и впечатление о вас будет испорчено из-за нецензурной речи, грубости, криков.
"Попробуйте заинтересовать собеседника какой-нибудь тайной информацией. На первый план выходит интуитивное восприятие информации и энергии, которую излучает человек", - добавила эксперт.
При Меркурии в Раке люди очень хорошо распознают ложь, неискренность, предугадывают желания.
"Ум очень внушаем, поэтому лишний раз не стоит прокручивать негативные мысли и копаться в прошлом, себе, окружающих. Недоверие и подвох - обычные ситуации этого времени", - говорит Арина Артуровна.
Этот период благоприятен для:
- проработки разного рода психотравм,
- посещения сеансов психолога,
- занятия эзотерикой,
- НЛП.
Также с 11 по 27 июля просыпается интерес ко всему мистическому и необъяснимому.
Ранее астролог также рассказала про все события июля, которые могут повлиять на каждого из нас.