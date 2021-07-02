Названы главные везунчики июля 2021: лето принесет вам фантастические перемены
Гороскоп на июль 2021 расскажет про знаки Зодиака, к которым наиболее будут благосклонны звезды и планеты. Представители этих созвездий, по мнению астролога, смогут добиться немалых высот, а также изменить свою жизнь к лучшему. Кто эти главные везунчики эпицентра лета - читайте в нашем материале ниже.
Счастливчиков месяца среди знаков Зодиака назвала известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).
Овен
Июль для Овнов будет удачным месяцем, очень активным, вдохновенным и творческим, так как будут действовать "львиные" энергии, которые близки по духу Овнам. Вы будете чувствовать колоссальную энергию и желание действовать, добиваться своих целей, сможете быть услышанными и показать себя во всей красе. Прибыль принесут также различные образовательные и научные проекты, торговля, юриспруденция, сотрудничество с зарубежными партнерами, спортивные мероприятия. Только не перестарайтесь, иначе люди увидят вашу неискренность и дешевые понты.
Лев
Львы окажутся в центре многих событий, а достижение целей станем особенно легким. Это - ваше время! Венера и Марс в вашем знаке, после 22 июля и Солнце перейдет в знак Лев. А это значит, что плевать вы хотели на мнение окружающих, вы будете в центре внимания всех событий или станете причиной этих событий. Гните свою линию, высказывайте свои желание и ставьте свои условия и ультиматумы. В этом месяце это сработает. Это время достижения целей, во чтобы это вам не стало. Запускайте новые проекты, пиарьтесь, продвигайтесь, но учтите, что пора научиться слышать и видеть окружающих.
Скорпион
Ваша энергия июля будет направлена на рекламу, продвижения себя и своего бренда, продвижение по карьере. Карьера, статус и другие амбиции выступят у вас на первый план, ваши действия и решения могут оказать важное влияние на ваше будущее. Появится возможность проявить себя в деле, показать свои способности. Препятствия вас не смутят, а только еще больше будут подзадоривать. В любом случае в этот период вам придется много работать, забывая обо всем, кроме вожделенной цели.
Ранее Арина Артуровна также рассказала про важное астрологическое событие, которое таит в себе агрессию и опасность.
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