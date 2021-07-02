Названы главные везунчики июля 2021: лето принесет вам фантастические перемены

Гороскоп на июль 2021 расскажет про знаки Зодиака, к которым наиболее будут благосклонны звезды и планеты. Представители этих созвездий, по мнению астролога, смогут добиться немалых высот, а также изменить свою жизнь к лучшему. Кто эти главные везунчики эпицентра лета - читайте в нашем материале ниже.

Овен

Июль для Овнов будет удачным месяцем, очень активным, вдохновенным и творческим, так как будут действовать "львиные" энергии, которые близки по духу Овнам. Вы будете чувствовать колоссальную энергию и желание действовать, добиваться своих целей, сможете быть услышанными и показать себя во всей красе. Прибыль принесут также различные образовательные и научные проекты, торговля, юриспруденция, сотрудничество с зарубежными партнерами, спортивные мероприятия. Только не перестарайтесь, иначе люди увидят вашу неискренность и дешевые понты.

Лев

Львы окажутся в центре многих событий, а достижение целей станем особенно легким. Это - ваше время! Венера и Марс в вашем знаке, после 22 июля и Солнце перейдет в знак Лев. А это значит, что плевать вы хотели на мнение окружающих, вы будете в центре внимания всех событий или станете причиной этих событий. Гните свою линию, высказывайте свои желание и ставьте свои условия и ультиматумы. В этом месяце это сработает. Это время достижения целей, во чтобы это вам не стало. Запускайте новые проекты, пиарьтесь, продвигайтесь, но учтите, что пора научиться слышать и видеть окружающих.

Скорпион

Ваша энергия июля будет направлена на рекламу, продвижения себя и своего бренда, продвижение по карьере. Карьера, статус и другие амбиции выступят у вас на первый план, ваши действия и решения могут оказать важное влияние на ваше будущее. Появится возможность проявить себя в деле, показать свои способности. Препятствия вас не смутят, а только еще больше будут подзадоривать. В любом случае в этот период вам придется много работать, забывая обо всем, кроме вожделенной цели.