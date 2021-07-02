Названі головні везунчики липня 2021: літо принесе вам фантастичні зміни

Гороскоп на липень 2021 розповість про знаки Зодіаку, до яких найбільш будуть прихильні зірки і планети. Представники цих сузір'їв, на думку астролога, зможуть домогтися чималих висот, а також змінити своє життя на краще. Хто ці головні везунчики епіцентру літа - читайте в нашому матеріалі нижче.

Овен

Липень для Овнів буде вдалим місяцем, дуже активним, натхненним і творчим, так як будуть діяти "левові" енергії, які близькі по духу Овнам. Ви будете відчувати колосальну енергію і бажання діяти, домагатися своїх цілей, зможете бути почутими і показати себе у всій красі. Прибуток принесуть також різні освітні та наукові проекти, торгівля, юриспруденція, співпраця із зарубіжними партнерами, спортивні заходи. Тільки не перестарайтеся, інакше люди побачать вашу нещирість і дешеві понти.

Лев

Леви опиняться в центрі багатьох подій, а досягнення цілей станемо особливо легким. Це - ваш час! Венера і Марс у вашому знаку, після 22 липня і Сонце перейде в знак Лев. А це означає, що плювати ви хотіли на думку оточуючих, ви будете в центрі уваги всіх подій або станете причиною цих подій. Гніть свою лінію, висловлюйте свої бажання і ставте свої умови і ультиматуми. Цього місяця це спрацює. Це час досягнення цілей, у щоб це вам не стало. Запускайте нові проекти, піартеся, просувайтеся, але врахуйте, що час навчитися чути і бачити оточуючих.

Скорпіон

Ваша енергія буде спрямована на рекламу, просування себе і свого бренду, просування по кар'єрі. Кар'єра, статус та інші амбіції виступлять у вас на перший план, ваші дії і рішення можуть зробити важливий вплив на ваше майбутнє. З'явиться можливість проявити себе в справі, показати свої здібності. Перешкоди вас не збентежать, а тільки ще більше будуть підбурювати. У будь-якому випадку в цей період вам доведеться багато працювати, забуваючи про все, крім жаданої мети.