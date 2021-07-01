Начало июля будет очень напряженным: астролог предупредила нас об "аварийном времени"

Астролог предупредила нас о непростом периоде в начале июля. Он связан с напряжением между Сатурном и Марсом с выходом на Уран, которое началось 28 июня и продлится до 10 июля.

"Сатурн требует внимания, осторожности во всех делах, меньше эмоций и вспышек агрессии. Любые попытки резко, нервно двинуться к намеченной цели приведут к нежелательным последствиям. Вы будете сопротивляться чужим правилам, обстоятельствам и давлению извне. Чтобы обойти правила, вам нужно мыслить нетрадиционно и иметь нестандартный подход", - советует астролог.

Уран, говорит она, это вспышка, взрыв, но также и креативные и неожиданные решения, которые смогут решить быстро ситуацию.

"Возможны поломки и задержки на производстве, при запуске проектов, стартапов, IT-проектов. Попытки организовать и направить проекты и другие физические усилия в нормальное русло будут затруднительными. Разочарование и обстоятельства заставят отложить некоторые намеченные ранее задачи", - рассказывает Арина Артуровна.

Такой аспект очень сильно тормозит работу в целом, гнев и раздражительность не дает действовать спокойно и принимать адекватные решения. Вас могут отягощать разного рода обстоятельства и обязанности перед детьми, партнером, родителями, начальником, друзьями и т. д.

"Могут быть недопонимания и напряженные отношения с партнерами в браке, по бизнесу, с коллегами, родственниками, детьми. Это также аспект хладнокровного убийцы как в прямом, так и переносном смысли, поэтому конфликты стоит обходить стороной и не ввязываться в сомнительные рисковые истории", - добавила эксперт.

По его словам, Сатурн отвечает за закон и дисциплину, поэтому воровство, угоны, покушения, человеческая глупость и язык без костей, как в реале, так и онлайн будут наказываться.

В поездки командировки выезжайте заранее, перепроверяйте тщательно документы и правила вылетов/въездов в другие страны. Понты и явное хвастовство могут вызвать в это время особенно черную зависть и негатив у окружающих.

Покупки крупной или дорогой техники лучше отложить до 11 июля.

Обязательно придерживаться правил безопасности на стройках, производстве и за рулем.