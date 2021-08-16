Настає час Ретроградного урану: що заборонено робити і кому пощастить

З 16 серпня настає час ретроградно Урана. Цей період триватиме до 21 січня 2022 року, вносячи певні корективи в життя кожного з нас.

А ось перераховане нижче, навпаки, не рекомендується в цей період:

Такі дії в період ретроградного Урана можуть принести успіх.

За словами астролога, в цей час рекомендується:

Раніше астролог також розповіла про Венеру у Терезах, унікальний період, який може вплинути на життя кожного з нас.

Також астролог попередила про всі важливі події серпня 2021 і їх значення для людей.