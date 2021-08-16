Настає час Ретроградного урану: що заборонено робити і кому пощастить
Фото: ретроградний Уран 16 серпня (freepik)
З 16 серпня настає час ретроградно Урана. Цей період триватиме до 21 січня 2022 року, вносячи певні корективи в життя кожного з нас.
Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
За словами астролога, в цей час рекомендується:
- ламати стереотипи
- впроваджувати інноваційні технології в свою справу
- раптові осяяння і оригінальні рішення якихось застарілих проблем
- значні зміни у своєму житті - зміна роботи, переїзд, початок нових відносин або рішучий розрив колишніх зв'язків - тих, що стали в тягар
- сміливі експерименти дослідження, відкриття
- несподівані події
Такі дії в період ретроградного Урана можуть принести успіх.
А ось перераховане нижче, навпаки, не рекомендується в цей період:
- консервативність
- перешкоджання впровадження IT-технологій
- обмеженість мислень і вчинків
- примітивні методи вирішення проблем
- перешкоджання кардинальним змінам в житті
- невміння підлаштовуватися і бути варіативним
Раніше астролог також розповіла про Венеру у Терезах, унікальний період, який може вплинути на життя кожного з нас.
Також астролог попередила про всі важливі події серпня 2021 і їх значення для людей.