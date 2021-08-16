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Настає час Ретроградного урану: що заборонено робити і кому пощастить

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Понеділок 16 серпня 2021 21:00
Настає час Ретроградного урану: що заборонено робити і кому пощастить Фото: ретроградний Уран 16 серпня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

З 16 серпня настає час ретроградно Урана. Цей період триватиме до 21 січня 2022 року, вносячи певні корективи в життя кожного з нас.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

За словами астролога, в цей час рекомендується:

  • ламати стереотипи
  • впроваджувати інноваційні технології в свою справу
  • раптові осяяння і оригінальні рішення якихось застарілих проблем
  • значні зміни у своєму житті - зміна роботи, переїзд, початок нових відносин або рішучий розрив колишніх зв'язків - тих, що стали в тягар
  • сміливі експерименти дослідження, відкриття
  • несподівані події

Такі дії в період ретроградного Урана можуть принести успіх.

А ось перераховане нижче, навпаки, не рекомендується в цей період:

  • консервативність
  • перешкоджання впровадження IT-технологій
  • обмеженість мислень і вчинків
  • примітивні методи вирішення проблем
  • перешкоджання кардинальним змінам в житті
  • невміння підлаштовуватися і бути варіативним

Раніше астролог також розповіла про Венеру у Терезах, унікальний період, який може вплинути на життя кожного з нас.

Також астролог попередила про всі важливі події серпня 2021 і їх значення для людей.

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