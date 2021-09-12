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Наступает время Ретроградного Меркурия: дата и что строго запрещено делать

Автор: Светлана Мащенко

Ретроградный Меркурий наступит уже в конце сентября - 27-го числа и будет продолжаться до 18-го октября. Этому периоду характерны встречи с прошлым, находки чего-то потерянного, составление планов на будущее. А вот к новым задачам приступать не стоит, как и делать важные покупки.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Благоприятно это время для:

  • восстановления старых связей, контактов с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями
  • пересмотра, решения недоработак в вопросах по детям, обучению, земле и недвижимости
  • завершения начатых проектов, доработки и переделки чего-либо
  • пересдачи предметов, закрытия "хвостов"
  • наведения порядка дома, на работе, в голове
  • вынашивания и обдумываний идей, а на директном (прямом) движении начала их реализации
  • встречи со старыми знакомыми
  • нахождения потерянных документов либо вещей

Не стоит во время Ретроградного Меркурия:

  • принимать важные решения, расширяться, масштабироваться, налаживать новые контакты
  • открывать бизнес и начинать новые проекты, обучение
  • спешить
  • верить на слово друзьям и коллегам (все подтверждать письменно и официально)
  • покупать автомобиль, гаджеты, "умный дом" и т. д.

Кроме того, в это время возможен срыв переговоров, отмена договоренностей, задержка, отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей.

Ранее астролог также рассказала про особенный период, связанный с Венерой в Скорпионе.

Также мы писали, когда в 2021 будет День осеннего равноденствия, и что нельзя делать в это время.

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астролог