Наступает время Ретроградного Меркурия: дата и что строго запрещено делать

Ретроградный Меркурий наступит уже в конце сентября - 27-го числа и будет продолжаться до 18-го октября. Этому периоду характерны встречи с прошлым, находки чего-то потерянного, составление планов на будущее. А вот к новым задачам приступать не стоит, как и делать важные покупки.
Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Кроме того, в это время возможен срыв переговоров, отмена договоренностей, задержка, отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей.
Ранее астролог также рассказала про особенный период, связанный с Венерой в Скорпионе.
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