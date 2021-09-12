Настає час Ретроградного Меркурія: дата і що строго заборонено робити

Ретроградний Меркурій настане вже в кінці вересня - 27-го числа і триватиме до 18-го жовтня. Цьому періоду характерні зустрічі з минулим, знахідки чогось втраченого, складання планів на майбутнє. А ось до нових завдань приступати не варто, як і робити важливі покупки.
Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
Крім того, в цей час можливий зрив переговорів, скасування домовленостей, затримка, скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей.
Раніше астролог також розповіла про особливий період, пов'язаний з Венерою в Скорпіоні.
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