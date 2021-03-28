Наступает важный период этого года: гороскоп для всех знаков Зодиака с 29 марта по 4 апреля

Овен

Выбор будет сложным – посвятить себя важным делам или личной жизни. На работе и в бизнесе можно и нужно принимать важные решения, прощупывать почву для новых достижений. Начало месяца станет идеальным для совершения дорогостоящих покупок и смены обстановки. Тем, кто находится в поиске второй половинки и серьезных отношений, стоит активизировать свои действия.

Телец

Не забывайте о том, что люди могут раздражать без особой на то причины. Постарайтесь держать себя в руках в таких ситуациях, чтобы не спугнуть удачу. С 29 марта по 4 апреля не теряйте бдительность. События будут происходить с огромной скоростью и фокусироваться нужно на самом главном. Опасайтесь излишеств, боритесь с вредными привычками и не уходите с головой в работу.

Близнецы

В начале апреля стоит разобраться с гармонией в семье. Стоит помнить о том, что только сотрудничество может стать залогом успеха в работе и делах. Домашними хлопотами нужно заняться вместе с родными и своей второй половинкой. А вот на работе действуйте вместе с коллективом. Оказывайте помощь тем, кто в ней нуждается, будьте уверенны в своих силах. Сомнения – это нормально, но не давайте им волю и тогда фортуна последует за вами.

Рак

Неделя будет непростая, и очень важно настроить себя на успех. Вам придется заняться поисками новой мотивации, вдохновения и исправления ошибок прошлого. Звезды дадут Ракам возможность расширить свои границы – повысят интуицию и дадут больше сил и энергии. Раки смогут в начале апреля получить то, о чем так давно мечтали. У тех, кто недавно поменял работу или планирует ее сменить – нет причин для переживаний.

Лев

На этой неделе Львы окажутся перед важным выбором и придется принимать непростое решение. Самое лучшее – прислушаться к голосу сердца. На советы окружающих не стоит обращать внимание, так как другие люди не смогут почувствовать реальность ситуации. Неделя начнется с позитивной ноты, и на этой же ноте пройдут выходные дни. Прекрасное время для активности.

Дева

Вами может одолеть ощущение, что все идет наперекосяк, но все преграды не будут действовать разрушительно. Уверенность поможет преодолеть все трудности. Влияние звезд и планет улучшит креативность мышления, и удача будет сопутствовать представителям творческих профессий. В личной жизни наступит благоприятный период для примирения и поиска компромиссов.

Весы

Астрологи советуют Весам на этой неделе больше двигаться и проявлять активность. Речь идет не только о физическом движении и поездках, которые могут позитивно повлиять на энергетику. Речь идет также об инициативе в бизнесе и работе. Наступает идеальное время для смены направления, решительных шагов и смелости. Нужно избегать потери мотивации, и стоит больше общаться с приятными и оптимистичными людьми.

Скорпион

Постарайтесь не поддаваться негативному влиянию со стороны. Избегайте долгого общения и нахождения в обществе неприятных людей – это отпугнет удачу. Самое лучшее лекарство от бед – развлечение и своевременный отдых. Влияние Скорпионов на окружающих будет благотворным. Но конец недели стоит посвятить уединению, смене обстановки и шопингу. Своими планами с посторонними постарайтесь не делиться.

Стрелец

Избегайте бесцеремонности в общении с окружающими. Проявляйте уважение ко всем, кто будет попадаться вам на пути. Это поможет обойти стороной все проблемы и справиться с апатией. Сохраняйте свою напористость, как бы это временами не было трудно. Но избегайте фанатизма и не забывайте о том, что вам иногда нужен полноценный отдых.

Козерог

Вас ждут важные жизненные перемены, которые вы так долго ждали. Самая большая удача Козерогов посетит на любовном фронте. Одинокие представители этого знака встретят человека, который может стать судьбой – вероятна влюбленность и взаимность. Но не принимайте скоропалительных решений – проверьте себя на совместимость, ведь порой новизна чувств затуманивает разум. Тем, кто уже в отношениях астрологи советуют выделить время на времяпровождение вдвоем.

Водолей

Вам очень нужно отдых и релаксация – это полезно скажется на энергетике, особенно после активной работы. Не увлекайтесь шопингом – он принесет больше забот, чем пользы. В отношениях стоит бороться с порывистостью, ревностью и жадностью. Уделите любимому человеку как можно больше времени, работа может немного подождать. Звезды помогут Водолеям в разработке новых идей – неделя будет яркая.

Рыбы

Опасайтесь людей с негативной энергетикой. Вами овладеет на этой неделе желание что-то кардинально изменить. Но не принимайте поспешных решений, особенно в бизнесе и работе. В начале недели возможны резкие перепады настроения, могут даже выбить из колеи. Обойти острые углы поможет своевременный отдых. Уделите внимание свой репутации и не позволяйте себе эгоистично относиться к коллегам и друзьям.