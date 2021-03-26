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Чувственность взлетит до небес: кому из знаков Зодиака повезет в любви в апреле

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 05:36
Чувственность взлетит до небес: кому из знаков Зодиака повезет в любви в апреле Фото: Гороскоп любви на апрель 2021 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Гороскоп на апрель 2021 года говорит о том, что середина весны станет напряженным периодом. И хотя планеты будут настроены на романтику и чувственность, в любовной сфере могут быть различные сложности.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых апрель станет месяцем чувственности, влюбленности и удачи в амурных делах. Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Апрель станет для Овнов прекрасным периодом для времяпровождения со своей второй половинкой. Приятные прогулки, разговоры и море удовольствия. Также середина весны станет подходящим временем для примирения и признания в любви. Но будьте осторожны – Овнов может потянуть в поход на сторону.

Телец

Тельцам захочется как можно больше времени проводить со своим партнером и все делать сообща. И неважно, чем именно пара будет заниматься вместе. Совместные занятия сближают людей и проверяют их чувства на прочность и бонусом станет неограниченное количество приятных эмоций и эстетического удовольствия.

Весы

Любовные похождения Весов в апреле станут очень удачными – им самим понравится. Не стоит ожидать стабильности или предсказуемости – будьте готовы к головокружительным и захватывающим приключениям. Сомнения можно оставить в стороне и для другой сферы жизни.

Скорпион

В апреле Скорпионов неожиданно накроет влюбленностью и даже окрыленностью – но представителям этого знака не привыкать к подобным качелям. Однако не факт, что чувства окажутся взаимными в полном объеме, а поэтому придется пережить традиционные любовные страдания и терзания.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которые будут в фаворите у планет в апреле.

А также рассказывали о том, кому конец марта сулит большие перемены по гороскопу Таро.

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