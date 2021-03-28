Настає важливий період цього року: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 29 березня по 4 квітня

Овен

Вибір буде складним – присвятити себе важливим справам або особистому життю. На роботі та в бізнесі можна і потрібно приймати важливі рішення, промацувати грунт для нових досягнень. Початок місяця стане ідеальним для здійснення дорогих покупок і зміни обстановки. Тим, хто знаходиться в пошуку другої половинки та серйозних відносин, варто активізувати свої дії.

Телець

Не забувайте про те, що люди можуть дратувати без особливої на те причини. Постарайтеся тримати себе в руках в таких ситуаціях, щоб не злякати удачу. З 29 березня по 4 квітня не втрачайте пильність. Події відбуватимуться з величезною швидкістю і фокусуватися потрібно на самому головному. Остерігайтеся надмірностей, боріться зі шкідливими звичками та не йдіть з головою в роботу.

Близнюки

На початку квітня варто розібратися з гармонією в сім'ї. Варто пам'ятати про те, що тільки співпраця може стати запорукою успіху в роботі й справах. Домашніми клопотами потрібно зайнятися разом з рідними та своєю другою половинкою. А на роботі дійте разом з колективом. Надайте допомогу тим, хто її потребує, будьте впевнені у своїх силах. Сумніви – це нормально, але не давайте їм волю і тоді фортуна піде за вами.

Рак

Тиждень буде непростим, і дуже важливо налаштувати себе на успіх. Вам доведеться зайнятися пошуками нової мотивації, натхнення і виправлення помилок минулого. Зірки дадуть Ракам можливість розширити свої кордони – підвищать інтуїцію і дадуть більше сил і енергії. Раки зможуть на початку квітня отримати те, про що так давно мріяли. У тих, хто недавно поміняв роботу або планує її змінити – немає причин для переживань.

Лев

На цьому тижні Леви опиняться перед важливим вибором і доведеться приймати непросте рішення. Найкраще – прислухатися до голосу серця. На поради оточуючих не варто звертати увагу, оскільки інші люди не зможуть відчути реальність ситуації. Тиждень почнеться з позитивної ноти, і на цій ноті пройдуть вихідні дні. Прекрасний час для активності.

Діва

Вас може здолати відчуття, що все йде шкереберть, але всі перешкоди не будуть діяти руйнівно. Впевненість допоможе подолати всі труднощі. Вплив зірок і планет поліпшить креативність мислення, і удача буде супроводжувати представників творчих професій. В особистому житті настане сприятливий період для примирення і пошуку компромісів.

Терези

Астрологи радять Терезам на цьому тижні більше рухатися і проявляти активність. Мова йде не тільки про фізичний рух та поїздки, які можуть позитивно вплинути на енергетику. Йдеться також про ініціативи в бізнесі та роботі. Настає ідеальний час для зміни напряму, рішучих кроків і сміливості. Потрібно уникати втрати мотивації, і варто більше спілкуватися з приємними та оптимістичними людьми.

Скорпіон

Постарайтеся не піддаватися негативному впливу з боку. Уникайте довгого спілкування та перебування в оточенні неприємних людей – це відлякає удачу. Найкращі ліки проти бід – розвага і своєчасний відпочинок. Вплив Скорпіонів на оточуючих буде позитивним. Але кінець тижня варто присвятити самотності, зміні обстановки та шопінгу. Своїми планами зі сторонніми постарайтеся не ділитися.

Стрілець

Уникайте безцеремонності у спілкуванні з оточуючими. Проявляйте повагу до всіх, хто буде потрапляти вам на шляху. Це допоможе обійти стороною всі проблеми та впоратися з апатією. Зберігайте свою напористість, як би це часом не було важко. Але уникайте фанатизму і не забувайте про те, що вам потрібен повноцінний відпочинок.

Козоріг

Вас чекають важливі життєві зміни, які ви так довго чекали. Найбільша удача Козерогів відвідає на любовному фронті. Самотні представники цього знаку зустрінуть людину, яка може стати долею – вірогідна закоханість і взаємність. Але не приймайте поспішних рішень – перевірте себе на сумісність, адже часом новизна почуттів затуманює розум. Тим, хто вже у відносинах астрологи радять виділити час на проведення часу удвох.

Водолій

Вам дуже потрібні відпочинок і релаксація – це корисно позначиться на енергетиці, особливо після активної роботи. Не захоплюйтеся шопінгом – він принесе більше клопоту, ніж користі. У відносинах варто боротися з імпульсивністю, ревнощами та жадібністю. Приділіть коханій людині як можна більше часу, робота може трохи почекати. Водоліям зірки допоможуть у розробці нових ідей – тиждень буде яскравим.

Риби

Остерігайтеся людей з негативною енергетикою. Вами опанує на цьому тижні бажання щось кардинально змінити. Але не приймайте поспішних рішень, особливо в бізнесі та роботі. На початку тижня можливі різкі перепади настрою, які можуть навіть вибити з колії. Обійти гострі кути допоможе своєчасний відпочинок. Приділіть увагу своїй репутації та не дозволяйте собі егоїстично ставитися до колег і друзів.