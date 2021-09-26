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Наступает Ретроградный Меркурий: какие опасности и возможности подарит нам особенное время

Автор: Светлана Мащенко

Ретроградный Меркурий наступит уже 27 сентября и будет управлять нашими судьбами до 18 октября. Этому особенному времени присущи встречи с прошлым, завершение начатого, нахождение потерянного.

Что благоприятно в это время, в чем будет везти, а в чем не очень, Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Этот период благоприятен для того, чтобы:

  • восстановить старые связи, контакты с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями,
  • пересмотреть, решить недоработки в вопросах по детям, обучению, земле и недвижимости,
  • завершить начатые проекты, доработки и переделки чего-либо,
  • пересдать предметы, закрыть "хвосты",
  • навести порядок дома, на работе, в голове,
  • вынашивать и обдумывать идеи, а на директном (прямом) движении начать их реализацию,
  • встретиться со старыми знакомыми,
  • найти потерянные документы либо вещи.

А вот это не нужно делать с 27 сентября по 18 октября:

  • не принимайте важные решения,
  • не стоит расширяться, масштабироваться, налаживать новые контакты,
  • не лучшее время для открытия бизнеса и начала новых проектов, обучения,
  • не нужно спешить,
  • нельзя верить на слово друзьям и коллегам (все нужно подтверждать письменно и официально),
  • не нужно сейчас покупать автомобиль, гаджеты, "умный дом" и т. д.

Кроме того, в это время возможен срыв переговоров, отмена договоренностей, задержка, отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей.

Ранее астролог также предупредила про особый период, связанный с Венерой в Скорпионе.

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