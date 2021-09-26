Настає Ретроградний Меркурій: які небезпеки і можливості подарує нам особливий час
Ретроградний Меркурій настане вже 27 вересня і буде керувати нашими долями до 18 жовтня. Цьому особливому часу притаманні зустрічі з минулим, завершення розпочатого, знаходження втраченого.
Цей період сприятливий для того, щоб:
- відновити старі зв'язки, контакти з колишніми партнерами по бізнесу і старими друзями,
- переглянути, вирішити недоробки в питаннях щодо дітей, навчання, землі та нерухомості,
- завершити розпочаті проекти, доопрацювання та переробки чого-небудь,
- перездати предмети, закрити "хвости",
- навести порядок вдома, на роботі, в голові,
- виношувати і обмірковувати ідеї, а на директному (прямому) русі почати їх реалізацію,
- зустрітися зі старими знайомими,
- знайти втрачені документи або речі.
А ось це не потрібно робити з 27 вересня по 18 жовтня:
- не приймайте важливі рішення,
- не варто розширюватися, масштабуватися, налагоджувати нові контакти,
- не найкращий час для відкриття бізнесу і початку нових проектів, навчання,
- не потрібно поспішати,
- не можна вірити на слово друзям і колегам (все потрібно підтверджувати письмово і офіційно),
- не потрібно зараз купувати автомобіль, гаджети, "розумний будинок" і т. д.
Крім того, в цей час можливий зрив переговорів, скасування домовленостей, затримка, скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей.