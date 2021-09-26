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Настає Ретроградний Меркурій: які небезпеки і можливості подарує нам особливий час

Автор: Світлана Мащенко

Ретроградний Меркурій настане вже 27 вересня і буде керувати нашими долями до 18 жовтня. Цьому особливому часу притаманні зустрічі з минулим, завершення розпочатого, знаходження втраченого.

Що сприятливо в цей час, в чому буде щастити, а в чому не дуже, Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

Цей період сприятливий для того, щоб:

  • відновити старі зв'язки, контакти з колишніми партнерами по бізнесу і старими друзями,
  • переглянути, вирішити недоробки в питаннях щодо дітей, навчання, землі та нерухомості,
  • завершити розпочаті проекти, доопрацювання та переробки чого-небудь,
  • перездати предмети, закрити "хвости",
  • навести порядок вдома, на роботі, в голові,
  • виношувати і обмірковувати ідеї, а на директному (прямому) русі почати їх реалізацію,
  • зустрітися зі старими знайомими,
  • знайти втрачені документи або речі.

А ось це не потрібно робити з 27 вересня по 18 жовтня:

  • не приймайте важливі рішення,
  • не варто розширюватися, масштабуватися, налагоджувати нові контакти,
  • не найкращий час для відкриття бізнесу і початку нових проектів, навчання,
  • не потрібно поспішати,
  • не можна вірити на слово друзям і колегам (все потрібно підтверджувати письмово і офіційно),
  • не потрібно зараз купувати автомобіль, гаджети, "розумний будинок" і т. д.

Крім того, в цей час можливий зрив переговорів, скасування домовленостей, затримка, скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей.

Раніше астролог також попередила про особливий період, пов'язаний з Венерою в Скорпіоні.

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