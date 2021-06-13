Напряжение начнет спадать: гороскоп для всех знаков Зодиака с 14 по 20 июня

Овен

Первая половина недели будет активной и получится наверстать то, что давно откладывалось. Встречи с друзьями будут плодотворные, а свидания – удачными. Влюбленным Овнам звезды обещают взаимное чувство. Среда и четверг пройдут в обычных хлопотах, а в пятницу могут потянуться неприятности – не начинайте ничего нового. Выходные тоже будут не очень приятные, постарайтесь побыть в покое.

Телец

В понедельник и вторник откажитесь от свидания – ждет неудача. Все романтические встречи переносите на среду или четверг. Конец недели посвятите рутинным делам, их много накопилось. Запланируйте встречу с родственниками, но будьте осторожны – возможна напряженная атмосфера в общении с близкими.

Близнецы

Энергии и жизнерадостности будет достаточно, направьте ее 14 и 15 числа в нужное русло. Ваша жизненная активность, страсть к общению помогут получить пользу. В середине недели будьте аккуратны в общении с партнером – могут возникнуть конфликты на почве необоснованного упрямства. Но к выходным ситуация наладится, и дни пройдут в гармонии.

Рак

На этой неделе Раки смогут существенно улучшить свое финансовое положение. В понедельник поступит предложение о повышении или выгодной сделке, удачными станут собеседования. Если хотели совершить покупку – пользуйтесь благосклонностью звезд. До пятницы продлится благоприятный период, а вот конец недели может принести неприятный сюрприз. В воскресенье возможны счастливые изменения в личной жизни.

Лев

Звезды подарят свое покровительство и это проявится в решительности, положительных переменах в профессиональной деятельности и личной жизни. В середине недели возможна удача в финансовых делах. Пятница и суббота пройдут удачно, а вот в воскресенье будьте осторожны – возможны ссоры.

Дева

Плохое настроение и неуверенность испортят настроение и работу в начале недели. Напряженность будет и в общении с близкими. В среду ситуация начнет улучшаться и везти начнет буквально во всем. Используйте этот период для важных начинаний и воплощения в жизнь своих идей. Конец недели порадует денежными сюрпризами.

Весы

Луна принесет Весам взаимную любовь, и они смогут сполна насладиться чувствами. Пришло время помириться с близким человеком, проведать старых друзей и завести новых. Именно старые друзья неожиданно окажут вам поддержку или дадут очень полезный совет. Со среды до субботы все начинания будут удачными. На воскресенье запланируйте покупки.

Скорпион

Держитесь в стороне от любых конфликтов на этой неделе. Не рискуйте, так как поссоритесь со всеми в своем окружении. Будьте внимательны при любых расчетах. В середине недели возможна встреча со старым знакомым. В пятницу обратите внимание на покупки и ждите хороших новостей.

Стрелец

В начале недели сможете реализовать планы, которые связаны с карьерным ростом и предпринимательством. Вам поможет дипломатичность, ловкость и умение вовремя использовать компромиссы в свою пользу. В середине недели возможен ряд трудностей. На выходных постарайтесь насладиться заслуженным отдыхом.

Козерог

Луна придаст вам энергии и напористости и это даст сил осуществить на этой недели 90% всего задуманного. С 14 по 17 июня можете рассчитывать на благоприятный исход дела в различных инстанциях. Не планируйте важную встречу на будний день или на субботу – есть риск конфликтов. На выходных постарайтесь навестить друзей.

Водолей

В начале недели возможны задержки в делах и провокации. В середине недели ситуация наладится, но общая тенденция будет еще напряженной. В пятницу и субботу появится возможность проявить себя. А вот в воскресенье стоит остаться дома – это поможет наладить общение с близкими и избежать неприятностей от неожиданных встреч.

Рыбы

С понедельника Рыбы погрязнут в хлопотах и делах, но настроение от этого хуже не станет. Со среды постарайтесь не планировать ничего серьезного, в том числе и дорогие покупки. Есть риск алкогольного или пищевого отравления. Пятницу и субботу посвятите отдыху, а в воскресенье займитесь составлением планов и целей на будущее.