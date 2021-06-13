Напруга почне спадати: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 14 по 20 червня

Овен

Перша половина тижня буде активною і вийде надолужити те, що давно відкладалося. Зустрічі з друзями будуть плідні, а побачення – вдалими. Закоханим Овнам зірки обіцяють взаємне почуття. Середа і четвер пройдуть у звичайних клопотах, а в п'ятницю можуть потягнутися неприємності – не починайте нічого нового. Вихідні теж будуть не дуже приємні, постарайтеся побути в спокої.

Телець

У понеділок і вівторок відмовтеся від побачення – чекає невдача. Всі романтичні зустрічі переносьте на середу або четвер. Кінець тижня присвятіть рутинним справам, їх багато накопичилося. Заплануйте зустріч з родичами, але будьте обережні – можлива напружена атмосфера в спілкуванні з близькими.

Близнюки

Енергії та життєрадісності буде достатньо, направте її 14 і 15 числа в потрібне русло. Ваша життєва активність, пристрасть до спілкування допоможуть отримати користь. В середині тижня будьте обережні в спілкуванні з партнером – можуть виникнути конфлікти на грунті необгрунтованої впертості. Але до вихідних ситуація налагодиться, і дні пройдуть в гармонії.

Рак

На цьому тижні Раки зможуть істотно поліпшити своє фінансове становище. У понеділок надійде пропозиція про підвищення або вигідну угоду, вдалими стануть співбесіди. Якщо хотіли зробити покупку - користуйтеся прихильністю зірок. До п'ятниці триватиме сприятливий період, а ось кінець тижня може принести неприємний сюрприз. У неділю можливі щасливі зміни в особистому житті.

Лев

Зірки подарують своє заступництво і це проявиться в рішучості, позитивних змінах у професійній діяльності та особистому житті. В середині тижня можлива удача у фінансових справах. П'ятниця і субота пройдуть вдало, а ось в неділю будьте обережні – можливі сварки.

Діва

Поганий настрій і невпевненість зіпсують настрій і роботу на початку тижня. Напруженість буде і в спілкуванні з близькими. У середу ситуація почне поліпшуватися і везти почне буквально у всьому. Використовуйте цей період для важливих починань і втілення в життя своїх ідей. Кінець тижня порадує грошовими сюрпризами.

Терези

Місяць принесе Терезам взаємну любов, і вони зможуть сповна насолодитися почуттями. Прийшов час помиритися з близькою людиною, провідати старих друзів і завести нових. Саме старі друзі несподівано нададуть вам підтримку або дадуть дуже корисну пораду. З середи до суботи всі починання будуть вдалими. На неділю заплануйте покупки.

Скорпіон

Тримайтеся осторонь від будь-яких конфліктів на цьому тижні. Не ризикуйте, оскільки посваритеся з усіма у своєму оточенні. Будьте уважні при будь-яких розрахунках. В середині тижня можлива зустріч зі старим знайомим. У п'ятницю зверніть увагу на покупки та чекайте хороших новин.

Стрілець

На початку тижня зможете реалізувати плани, які пов'язані з кар'єрним ростом і підприємництвом. Вам допоможе дипломатичність, спритність і вміння вчасно використовувати компроміси на свою користь. В середині тижня можливий ряд труднощів. На вихідних постарайтеся насолодитися заслуженим відпочинком.

Козоріг

Місяць додасть вам енергії та напористості й це дасть сил здійснити на цьому тижні 90% всього задуманого. З 14 по 17 червня можете розраховувати на сприятливий результат справи в різних інстанціях. Не плануйте важливу зустріч на будній день або на суботу - є ризик конфліктів. На вихідних постарайтеся відвідати друзів.

Водолій

На початку тижня можливі затримки в справах і провокації. В середині тижня ситуація налагодиться, але загальна тенденція буде ще напруженою. У п'ятницю і суботу з'явиться можливість проявити себе. А ось в неділю варто залишитися вдома - це допоможе налагодити спілкування з близькими та уникнути неприємностей від несподіваних зустрічей.

Риб

З понеділка риби загрузнуть в клопотах і справах, але настрій від цього гірше не стане. З середи постарайтеся не планувати нічого серйозного, в тому числі й дорогі покупки. Є ризик алкогольного або харчового отруєння. П'ятницю і суботу присвятіть відпочинку, а в неділю займіться складанням планів і цілей на майбутнє.