Когда наконец установится теплая погода в Украине: синоптики обновили прогноз

Какая погода будет до конца марта в разных облцентрах Украины

В Киеве пик тепла ожидается в конце месяца - 30-го числа, и в последний день марта слегка опустится, а вот 1 апреля столбики термометров уйдут в "крутое пике" - упадут до +6 градусов. В целом температура воздуха с 18 марта будет иметь тенденцию к повышению, начав его с +3 градусов в четверг. Незначительные осадки в виде мокрого снега вероятны 18 и 20 марта, а 26-го будет дождь.

В Харькове самым теплым днем в период до конца месяца станет 30 марта, когда температура воздуха составит +12 градусов. Однако уже на следующий день столбики термометров опустятся до +8, но затем снова пойдут вверх, и апрель начнется комфортной температурой +11 градусов. Вообще с 18 марта холодно уже не будет - температура в среднем будет варьироваться в пределах +3... +7 градусов, с тенденцией к повышению.

В Одессе до конца марта температура воздуха выше +8 градусов не поднимется. В среднем столбики термометров особых скачков не станут демонстрировать, и температурная "кривая" будет вполне ровной: от +4 до +8 градусов весь остаток месяца. Осадки в виде дождя ожидаются 18-19, 23-24 и 26 марта.

Во Львове самой теплой датой марта станет 29-е число, когда воздух прогреется до +15 градусов. Весь период до конца месяца температура воздуха будет колебаться между +3... +11 градусов (хотя 22-го похолодает до +1 градуса, тогда же ожидается и мокрый снег). 1 апреля прогнозируется +16 градусов.

В Херсоне весь остаток марта будет довольно тепло: столбики термометров будут колебаться в пределах +7... +13 градусов, а 30-го будет уже +14. Дождь с грозой ожидается 18 марта, и после паузы в несколько дней осадки вернутся в 23-24 и 26-27 числах.

В Днепре до конца марта температура воздуха выше +13 не поднимется (это будет 28 и 30-го). Столбики термометров будут немного качаться из стороны в сторону, но в целом ожидается около +6... +10 градусов. Небольшие дожди вероятны только 20 и 23-24 марта.

В Луганске в ближайшие дни ожидается температура воздуха около +4... +8 градусов, а в последнюю неделю месяца столбики термометров потянутся вверх до +13 градусов (31 марта). Осадки в виде дождя с вероятностью мокрого снега прогнозируются 18-20 марта.

В Запорожье в ближайшие дни столбики термометров продемонстрируют скачок вниз с +10 до +5 градусов, затем похожие прыжки повторятся через несколько дней снова. Но в целом ожидается довольно теплая температура +7... +11 градусов, а самыми теплыми датами станут 28 и 30 числа (+13 градусов). Периоды осадков прогнозируются 18-20 и 23-24 марта.

В Чернигове температура воздуха ожидается до конца марта около +4... +8 градусов, но к последним числам месяца столбики термометров станут идти вверх, до +13 градусов 30 марта. Впрочем, уже к началу апреля опять поползут вниз до +6 градусов. Незначительные осадки (вероятен мокрый снег) будут 18 и 19 марта.

В Ужгороде целую неделю температура воздуха ожидается около +6... +8 градусов, а затем столбики термометров потянутся вверх, и уже 28 марта достигнут +18 градусов. При этом 30-го упадут до +10 градусов, а затем опять начнут подниматься, и апрель стартует с +16 градусов. 20 марта вероятна гроза, 25 и 30-го покапает дождь.