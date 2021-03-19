Начало астрологического года 20 марта: кто добьется успеха в этот период

Эксперт рассказывает, что 20 марта Солнце перейдет в знак зодиака Овен, что станет точкой весеннего равноденствия и началом астрологического года.

"Водные меланхолические и душевные энергии сменяются огненными, быстрыми и резкими. Все просыпается и набирает скорость. Возрастает энтузиазм, хватка, агрессивность и неистовое чувство новизны. Энергия проявляется в тяге к завоеванию вершин, лидерству, желанию главенствовать в своей компании или коллективе", - пишет астролог.

В этот период будет чувствоваться прилив энергии, активности, люди нерешительные станут более уверенными, волевыми, властными, а уверенные и так в себе - более агрессивными, появятся честолюбивые амбиции.

Усилится желание быть самостоятельными и независимыми, могут проявиться организаторские способности.

Это время благоприятное время для одержимых людей, для тех, кто умеет быстро принимать решения, для предпринимательства, военных структур, правоохранительных органов.