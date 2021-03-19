Початок астрологічного року 20 березня: хто доб'ється успіху в цей період

Експерт розповідає, що 20 березня Сонце перейде в знак зодіаку Овен, що стане точкою весняного рівнодення і початком астрологічного року.

"Водні меланхолійні і душевні енергії змінюються вогняними, швидкими і різкими. Все прокидається і набирає швидкість. Зростає ентузіазм, хист, агресивність і несамовите почуття новизни. Енергія проявляється у прагненні до завоювання вершин, лідерства, бажання головувати у своїй компанії або колективі", - пише астролог.

В цей період буде відчуватися приплив енергії, активності, люди нерішучі стануть більш впевненими, вольовими, владними, а впевнені і так - більш агресивними, з'являться честолюбні амбіції.

Посилиться бажання бути самостійними і незалежними, можуть проявитися організаторські здібності.

Це час сприятливий час для одержимих людей, для тих, хто вміє швидко приймати рішення, для підприємництва, військових структур і правоохоронних органів.