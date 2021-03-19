Початок астрологічного року 20 березня: хто доб'ється успіху в цей період

20 березня об 11:37 за київським часом нас чекає початок астрологічного року, яке ми знаємо, як День весняного рівнодення. У цей час Сонце переходить у знак Зодіаку Овен, починаючи черговий цикл. Що нам чекати від цієї події, і хто зможе домогтися успіху - читайте далі у матеріалі
Про це з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна.
Експерт розповідає, що 20 березня Сонце перейде в знак зодіаку Овен, що стане точкою весняного рівнодення і початком астрологічного року.
"Водні меланхолійні і душевні енергії змінюються вогняними, швидкими і різкими. Все прокидається і набирає швидкість. Зростає ентузіазм, хист, агресивність і несамовите почуття новизни. Енергія проявляється у прагненні до завоювання вершин, лідерства, бажання головувати у своїй компанії або колективі", - пише астролог.
В цей період буде відчуватися приплив енергії, активності, люди нерішучі стануть більш впевненими, вольовими, владними, а впевнені і так - більш агресивними, з'являться честолюбні амбіції.
Посилиться бажання бути самостійними і незалежними, можуть проявитися організаторські здібності.
Це час сприятливий час для одержимих людей, для тих, хто вміє швидко приймати рішення, для підприємництва, військових структур і правоохоронних органів.
Раніше Аріна Артуровна також розповіла про всі астрологічні події березня, які так чи інакше будуть впливати на наше життя.
Крім того астролог розповіла, чого нам чекати від унікального періоду - Меркурія в Рибах.