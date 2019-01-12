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"На це можна дивитися вічно": Астаф'єва підкорила мережу еротичним відео

Lite » Стиль життя 12.01.2019 - 17:32
"На це можна дивитися вічно": Астаф'єва підкорила мережу еротичним відео
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники співачки в захваті від ролика

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка нещодавно похвалилася витонченою фігурою, показала в мережі еротичне відео. У ролику зірка пританцьовує і роздягається під музику. На виконавиці бежевий купальник, спідниця і капелюх з широкими полями. Відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Ранкова історія", - підписала співачка ролик.

Шанувальники співачки активно коментують відео, порівнюючи Астаф'єву з Мерилін Монро і Дітою фон Тіз. Фанати написали компліменти з приводу краси і грації Даші

"Хочу дивитися і переглядати нескінченно!!!" - написав krasilnikov2229.

"Дашка змусила мене зараз посміхатися, така милашка", - зазначила mirzorro_fit.

"Фігура мрії!!!! Попа вогонь!!!" - прокоментував dianarakhmanov.

"Мерилін Монро нашого часу!" - вважає _oksana_y_.

"Dita Von Teese може спокійно йти на пенсію. Ви прекрасна!", - написала ann_sabadyr.

"Незвичайно красива, шикарна жінка", - прокоментувала lyazzatnails.

"На це можна дивитися вічно! "- написала faeriuliia

"Мерилін Монро нервово курить. Ви її затмеваете", - прокоментував ponchiksladkiii55.

&quot;На це можна дивитися вічно&quot;: Астаф'єва підкорила мережу еротичним відео

&quot;На це можна дивитися вічно&quot;: Астаф'єва підкорила мережу еротичним відео

&quot;На це можна дивитися вічно&quot;: Астаф'єва підкорила мережу еротичним відео

&quot;На це можна дивитися вічно&quot;: Астаф'єва підкорила мережу еротичним відео

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Як раніше ми писали, Астаф'єва презентувала свій новий кліп "Зима". Зйомки нової відеороботи проходили в Парижі.

Астаф'єва в бікіні похвалилася витонченою фігурою і "викликала цунамі" компліментів Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в бікіні
Новини України Даша Астаф'єва
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