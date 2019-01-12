"На це можна дивитися вічно": Астаф'єва підкорила мережу еротичним відео

Шанувальники співачки в захваті від ролика
Українська співачка Даша Астаф'єва, яка нещодавно похвалилася витонченою фігурою, показала в мережі еротичне відео. У ролику зірка пританцьовує і роздягається під музику. На виконавиці бежевий купальник, спідниця і капелюх з широкими полями. Відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Ранкова історія", - підписала співачка ролик.
Шанувальники співачки активно коментують відео, порівнюючи Астаф'єву з Мерилін Монро і Дітою фон Тіз. Фанати написали компліменти з приводу краси і грації Даші
"Хочу дивитися і переглядати нескінченно!!!" - написав krasilnikov2229.
"Дашка змусила мене зараз посміхатися, така милашка", - зазначила mirzorro_fit.
"Фігура мрії!!!! Попа вогонь!!!" - прокоментував dianarakhmanov.
"Мерилін Монро нашого часу!" - вважає _oksana_y_.
"Dita Von Teese може спокійно йти на пенсію. Ви прекрасна!", - написала ann_sabadyr.
"Незвичайно красива, шикарна жінка", - прокоментувала lyazzatnails.
"На це можна дивитися вічно! "- написала faeriuliia
"Мерилін Монро нервово курить. Ви її затмеваете", - прокоментував ponchiksladkiii55.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Як раніше ми писали, Астаф'єва презентувала свій новий кліп "Зима". Зйомки нової відеороботи проходили в Парижі.