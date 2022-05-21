Мужчины выбирают женщин с этими двумя качествами. И речь не о внешности
Мужчины влюбляются во внешность, а любят за душу. И это неоспоримый факт. Так какие главные качества важно иметь женщине, чтобы выстроить гармоничные и длительные отношения? Чего больше всего хочет от вас ваш мужчина?
Об этом читайте в нашем материале Lite ниже.
Эксперты говорят, что речь идет про... понимание и кротость.
Что подразумевается под пониманием?
Мы любим тех, кто понимает нас и разочаровываемся в тех, кто не понимает. Понимание - это вовлеченность, эмоциональная близость, интерес к партнеру.
Вспомните, что вы сами чувствуете растущую симпатию к любому человеку, который хочет вас ближе узнать, искренне интересуется вашими эмоциями, мыслями. Симпатия в какой-то момент перерастает в более глубокое чувство - любовь.
Внимательно слушайте вашего мужчину, понимайте и поддерживайте его. Это и есть секрет гармоничного взаимодействия между партнерами.
Почему ласковость так важна мужчинам?
Ласковость женщины - это способность сохранять внутреннее спокойствие, которое внешне проявляется как мягкость, женственность, нежность, но при этом с сохранением личных границ и личного стержня.
В женщине - это внутреннее спокойствие и способность легко выдерживать любые стрессы семейной жизни и избавляться от негативных эмоций, как дождь смывает грязь с городских улиц.
Это не покладистая слепая покорность. Ласковость можно сравнить с водой: будучи текучей и мягкой, она огибает любые препятствия, но достигает своей цели.
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