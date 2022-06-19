Мужчины делают такие вещи только с женщинами, которых не любят

Психологи рассказали, про пять признаков, что женщине стоит бежать.

Вы начали сомневаться в себе и потеряли уверенность

Вспомните, какой вы были до того, как начали с ним встречаться? Вы часто улыбались, ровно держали спину, а когда шли по улице, мужчины скручивали шеи? А теперь вы редко смотреть на себя в зеркало, начались неудачи на работе или учебе, вы думаете, что вы плохая хозяйка/любовница/мама/жена?

Скорее всего вы в отношениях с абьюзером, который вас использует, чтобы поднять собственную самооценку. Любящий мужчина будет поддерживать женщину, говорить о ее достоинствах, хвалить за достижения и радоваться вместе ее успехам.

Он вас постоянно контролирует

Если ваши встречи с подругами или даже визит к маме заканчиваются дома скандалом. Или же он указывает вам как краситься, пытается контролировать ваш вес (например, запрещает сидеть на диете или идти в спортзал). Это признак нездоровых отношений.

Не попадайте в такую ловушку. Если мужчина вас любит, он будет вам доверять, а еще с ним вы будете становиться лучшей версией себя.

Он будет обвинять вас во всех проблемах

Умерла аквариумная рыбка? Забилась канализация? Разбилась чашка? Его уволили с работы? Он стал злоупотреблять алкоголем? И все это, конечно из-за вас! Это вы виноваты во всех бедах, которые случаются в его, или в вашей совместной жизни!

Если мужчина перекладывает груз своих трудностей на вас, то задумайтесь о том, нужно ли вам это.

Он постоянно акцентирует на негативных сторонах ваших отношений

Он часто вспоминает плохое, что произошло в вашей совместной жизни. Ему вечно все не нравится и он раздражен. То посуда немыта, то дети громко топочут по утрам, пока он спит.

Мужчина, который не любит, будет постоянно ворчать и негативить в вашу сторону. Вместо слов поддержки вы будете получать только обиды, недовольство и критику.

Он постоянно насмехается и подкалывает вас

В отношениях чувство юмора очень важно, но не тогда, когда все подколки и сарказм направлены только в вашу сторону. Если шутки вашего партнера задевают вас, и ему наплевать на ваши эмоции, то о какой любви может идти речь.

Любимые не стараются друг друга обидеть, а наоборот их любовь словно "закрывает глаза" на все недостатки партнера.