Мужчины делают такие вещи только с женщинами, которых не любят

Бывает, что девушки накручивают себя, ища недостатки в отношениях с мужчиной. Но порой ничего придумывать не надо - достаточно понять, что вас не любят, а используют. Шансов у таких отношений нет, а единственный выход - уйти.
Как именно относятся мужчины к нелюбимым женщинам - читайте ниже в нашем материале.
Психологи рассказали, про пять признаков, что женщине стоит бежать.
Вспомните, какой вы были до того, как начали с ним встречаться? Вы часто улыбались, ровно держали спину, а когда шли по улице, мужчины скручивали шеи? А теперь вы редко смотреть на себя в зеркало, начались неудачи на работе или учебе, вы думаете, что вы плохая хозяйка/любовница/мама/жена?
Скорее всего вы в отношениях с абьюзером, который вас использует, чтобы поднять собственную самооценку. Любящий мужчина будет поддерживать женщину, говорить о ее достоинствах, хвалить за достижения и радоваться вместе ее успехам.
Если ваши встречи с подругами или даже визит к маме заканчиваются дома скандалом. Или же он указывает вам как краситься, пытается контролировать ваш вес (например, запрещает сидеть на диете или идти в спортзал). Это признак нездоровых отношений.
Не попадайте в такую ловушку. Если мужчина вас любит, он будет вам доверять, а еще с ним вы будете становиться лучшей версией себя.
Умерла аквариумная рыбка? Забилась канализация? Разбилась чашка? Его уволили с работы? Он стал злоупотреблять алкоголем? И все это, конечно из-за вас! Это вы виноваты во всех бедах, которые случаются в его, или в вашей совместной жизни!
Если мужчина перекладывает груз своих трудностей на вас, то задумайтесь о том, нужно ли вам это.
Он часто вспоминает плохое, что произошло в вашей совместной жизни. Ему вечно все не нравится и он раздражен. То посуда немыта, то дети громко топочут по утрам, пока он спит.
Мужчина, который не любит, будет постоянно ворчать и негативить в вашу сторону. Вместо слов поддержки вы будете получать только обиды, недовольство и критику.
В отношениях чувство юмора очень важно, но не тогда, когда все подколки и сарказм направлены только в вашу сторону. Если шутки вашего партнера задевают вас, и ему наплевать на ваши эмоции, то о какой любви может идти речь.
Любимые не стараются друг друга обидеть, а наоборот их любовь словно "закрывает глаза" на все недостатки партнера.
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