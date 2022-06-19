Чоловіки роблять такі речі тільки з жінками, яких не кохають

Буває, що дівчата накручують себе, шукаючи недоліки у стосунках з чоловіком. Але часом нічого придумувати не треба - досить зрозуміти, що вас не кохають, а використовують. Шансів у таких взаємин нема, а єдиний вихід - піти геть.
Як саме ставляться чоловіки до некоханих жінок - читайте нижче в нашому матеріалі.
Психологи розповіли, про п'ять ознак, що жінці варто бігти.
Згадайте, якою ви були до того, як почали з ним зустрічатися? Ви часто усміхалися, рівно тримали спину, а коли йшли вулицею, чоловіки скручували шиї? А тепер ви рідко дивитися на себе в дзеркало, почалися невдачі на роботі чи навчанні, ви думаєте, що ви погана господиня/коханка/мама/дружина?
Швидше за все ви в стосунках з аб'юзером, який вас використовує, аби підняти власну самооцінку. Люблячий чоловік буде підтримувати жінку, говорити про її принади, хвалити за досягнення і радіти разом її успіхам.
Якщо ваші зустрічі з подругами чи навіть візит до мами закінчуються вдома скандалом. Або ж він вказує вам як фарбуватися, намагається контролювати вашу вагу (наприклад, забороняє сидіти на дієті чи йти до спортзалу). Це ознака нездорових стосунків.
Не потрапляйте в таку пастку. Якщо чоловік вас кохає, він вам довірятиме, а ще з ним ви ставатимете кращою версією себе.
Вмерла акваріумна рибка? Забилася каналізація? Розбилася чашка? Його звільнили з роботи? Він став зловживати алкоголем? І все це, звісно через вас! Це ви винні у всіх бідах, які трапляються в його, або у вашому спільному житті!
Якщо чоловік перекладає вантаж своїх труднощів на вас, то задумайтеся про те, чи потрібно вам це.
Він часто згадує погане, що сталося у вашому спільному житті. Йому вічно все не подобається і він роздратований. То посуд немитий, то діти голосно тупочуть вранці, поки він спить.
Чоловік, який не кохає, буде постійно бурчати й негативити у ваш бік. Замість слів підтримки ви будете отримувати лише образи, невдоволення й критику.
У стосунках почуття гумору дуже важливе, але не тоді, коли всі підколки і сарказм спрямовані лише у ваш бік. Якщо жарти вашого партнера зачіпають вас, і йому наплювати на ваші емоції, то про яку любов може йти мова.
Кохані не стараються один одного образити, а навпаки їх любов немов "заплющує очі" на всі недоліки партнера.
Раніше ми писали, які чоловіки насправді приваблюють жінок. Психологи назвали головні маркери.
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