Чоловіки роблять такі речі тільки з жінками, яких не кохають

Психологи розповіли, про п'ять ознак, що жінці варто бігти.

Ви почали сумніватися в собі і втратили впевненість

Згадайте, якою ви були до того, як почали з ним зустрічатися? Ви часто усміхалися, рівно тримали спину, а коли йшли вулицею, чоловіки скручували шиї? А тепер ви рідко дивитися на себе в дзеркало, почалися невдачі на роботі чи навчанні, ви думаєте, що ви погана господиня/коханка/мама/дружина?

Швидше за все ви в стосунках з аб'юзером, який вас використовує, аби підняти власну самооцінку. Люблячий чоловік буде підтримувати жінку, говорити про її принади, хвалити за досягнення і радіти разом її успіхам.

Він вас постійно контролює

Якщо ваші зустрічі з подругами чи навіть візит до мами закінчуються вдома скандалом. Або ж він вказує вам як фарбуватися, намагається контролювати вашу вагу (наприклад, забороняє сидіти на дієті чи йти до спортзалу). Це ознака нездорових стосунків.

Не потрапляйте в таку пастку. Якщо чоловік вас кохає, він вам довірятиме, а ще з ним ви ставатимете кращою версією себе.

Він буде звинувачувати вас у всіх проблемах

Вмерла акваріумна рибка? Забилася каналізація? Розбилася чашка? Його звільнили з роботи? Він став зловживати алкоголем? І все це, звісно через вас! Це ви винні у всіх бідах, які трапляються в його, або у вашому спільному житті!

Якщо чоловік перекладає вантаж своїх труднощів на вас, то задумайтеся про те, чи потрібно вам це.

Він постійно акцентує на негативних сторонах ваших стосунків

Він часто згадує погане, що сталося у вашому спільному житті. Йому вічно все не подобається і він роздратований. То посуд немитий, то діти голосно тупочуть вранці, поки він спить.

Чоловік, який не кохає, буде постійно бурчати й негативити у ваш бік. Замість слів підтримки ви будете отримувати лише образи, невдоволення й критику.

Він постійно глузує й підколює вас

У стосунках почуття гумору дуже важливе, але не тоді, коли всі підколки і сарказм спрямовані лише у ваш бік. Якщо жарти вашого партнера зачіпають вас, і йому наплювати на ваші емоції, то про яку любов може йти мова.

Кохані не стараються один одного образити, а навпаки їх любов немов "заплющує очі" на всі недоліки партнера.