"Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що": гениальные цитаты Лины Костенко

Какие слова Лины Костенко коснулись сердец миллионов

Мания величия – это болезнь. Комплекс неполноценности – тоже болезнь. Только еще хуже. Потому что от мании величия станешь испанским королем, как Поприщин у Гоголя. А от комплекса неполноценности почувствуешь себя насекомым и побежишь по стене, как Грегор у Кафки.

Так, государство – это я, а не то, что они с ним сделали. И если бы каждый осознал, что государство – это он, то до сих пор у нас уже была бы достойная держава.

Сколько нас, человечества, уже есть на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, удивительная-преудивительная нация, которая живет здесь испокон веков, а свое независимое государство строит вот уж теперь.

А вы думали, что Украина так просто. Украина – это супер. Украина – это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена самой высокой закалкой. В условиях современного мира ей нет цены.

Мы уникальная нация. У нас земледельцев морили голодом. Режиссеры ставили спектакли в концлагерях. Поэтов закапывали в вечную мерзлоту. У кого еще есть атомный саркофаг? А у нас есть.

У всех народов язык – это средство общения, у нас это – фактор отчуждения.

"Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що".

Украина сопротивляется, как Лаокоон, опутанный змеями. Она безмолвно кричит, но мир не слышит. Или не хочет услышать.

Вечная парадигма истории: за свободу борются одни, а к власти приходят другие. И тогда наступает лукавая, самая коварная форма несвободы, одетая в национальную символику, "зацитькана" национальным пафосом, декодирована атрибутами демократии.

Не в том ужас, что теперь жить трудно, а в том, что обидно.

Ко всем перинатальным болезням государственности еще и такая неприятность – выросли поколения, которым все "пофіґ".

Я ничего не боюсь. Я боюсь только причастности к идиотам.

Кто имеет право нам, людям, определять минимум?! Те, что себе назначили максимум.

"Коли в людини є народ, тоді вона уже людина".

Лину Костенко выдвинули на присуждение Нобелевской премии

17 марта 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал инициативу номинировать Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информполитики, народная депутатка от "Слуги народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко", – написала она.

Что еще нужно знать о Лине Костенко

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве, Киевская область. С молодости активно участвовала в диссидентском движении. Она известна как человек с непререкаемым моральным авторитетом и борец за правду.

В 1965 году она подписывала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции. В 1966 году во время львовского судилища над братьями Горинями бросила им цветы. Впоследствии написала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете "Литературная Украина" и делала множество других поступков, которые удостоверяли ее активную гражданскую позицию.

Лина Костенко – лауреат Шевченковской премии (1987), Премии Антоновичей (1989), Премії Петрарки (1994), награждена медалью Святого Владимира, Почетным отличием Президента Украины (2000). В 2000 году стала первым лауреатом Международной литературно-художественной премии им. Елены Телиги и награждена Орденом князя Ярослава Мудрого V степени в марте 2000 года.

С начала войны на востоке Украины писательница присоединилась к гуманитарной акции "Второй фронт АТО". Лина Костенко передала на фронт несколько сборников своих стихов с пожеланиями и словами поддержки.