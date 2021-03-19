UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що": гениальные цитаты Лины Костенко

Автор: Анна Киселева

В пятницу, 19 марта, свой 91-й день рождения празднует одна из величайших писательниц Украины, Лина Костенко. Днями ранее стало известно, что гениальную украинскую поэтессу номинируют на Нобелевскую премию по литературе. И не зря. По случаю празднования дня рождения украинской Поэтессы с большой буквы мы собрали ее самые выдающиеся высказывания.

Что известно о Лине Костенко, какие цитаты прославили писательницу и что известно о номинации поэтессы на присуждение Нобелевской премии - читайте в материале Styler.

Какие слова Лины Костенко коснулись сердец миллионов

  • Мания величия – это болезнь. Комплекс неполноценности – тоже болезнь. Только еще хуже. Потому что от мании величия станешь испанским королем, как Поприщин у Гоголя. А от комплекса неполноценности почувствуешь себя насекомым и побежишь по стене, как Грегор у Кафки.
  • Так, государство – это я, а не то, что они с ним сделали. И если бы каждый осознал, что государство – это он, то до сих пор у нас уже была бы достойная держава.
  • Сколько нас, человечества, уже есть на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, удивительная-преудивительная нация, которая живет здесь испокон веков, а свое независимое государство строит вот уж теперь.
  • А вы думали, что Украина так просто. Украина – это супер. Украина – это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена самой высокой закалкой. В условиях современного мира ей нет цены.
  • Мы уникальная нация. У нас земледельцев морили голодом. Режиссеры ставили спектакли в концлагерях. Поэтов закапывали в вечную мерзлоту. У кого еще есть атомный саркофаг? А у нас есть.
  • У всех народов язык – это средство общения, у нас это – фактор отчуждения.
  • "Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що".
  • Украина сопротивляется, как Лаокоон, опутанный змеями. Она безмолвно кричит, но мир не слышит. Или не хочет услышать.
  • Вечная парадигма истории: за свободу борются одни, а к власти приходят другие. И тогда наступает лукавая, самая коварная форма несвободы, одетая в национальную символику, "зацитькана" национальным пафосом, декодирована атрибутами демократии.
  • Не в том ужас, что теперь жить трудно, а в том, что обидно.
  • Ко всем перинатальным болезням государственности еще и такая неприятность – выросли поколения, которым все "пофіґ".
  • Я ничего не боюсь. Я боюсь только причастности к идиотам.
  • Кто имеет право нам, людям, определять минимум?! Те, что себе назначили максимум.
  • "Коли в людини є народ, тоді вона уже людина".

Лину Костенко выдвинули на присуждение Нобелевской премии

17 марта 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал инициативу номинировать Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информполитики, народная депутатка от "Слуги народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко", – написала она.

Что еще нужно знать о Лине Костенко

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве, Киевская область. С молодости активно участвовала в диссидентском движении. Она известна как человек с непререкаемым моральным авторитетом и борец за правду.

В 1965 году она подписывала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции. В 1966 году во время львовского судилища над братьями Горинями бросила им цветы. Впоследствии написала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете "Литературная Украина" и делала множество других поступков, которые удостоверяли ее активную гражданскую позицию.

Лина Костенко – лауреат Шевченковской премии (1987), Премии Антоновичей (1989), Премії Петрарки (1994), награждена медалью Святого Владимира, Почетным отличием Президента Украины (2000). В 2000 году стала первым лауреатом Международной литературно-художественной премии им. Елены Телиги и награждена Орденом князя Ярослава Мудрого V степени в марте 2000 года.

С начала войны на востоке Украины писательница присоединилась к гуманитарной акции "Второй фронт АТО". Лина Костенко передала на фронт несколько сборников своих стихов с пожеланиями и словами поддержки.

Ранее мы рассказывали самые малоизвестные факты о Тарасе Шевченко, день рождения которого прошло 9 марта.

Также сообщалось, что МИД зафиксировал мировой рекорд по количеству памятников Шевченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Нобелевская премияпоэтписательницаЛина Костенко
Читайте также
Среди них может быть Путин и Трамп. На Нобелевскую премию мира номинировали более 300 человек
Лучшие современные песни на стихи Леси Украинки, которые вы не слышали. А зря!
Прогноз погоды