"Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що": гениальные цитаты Лины Костенко

В пятницу, 19 марта, свой 91-й день рождения празднует одна из величайших писательниц Украины, Лина Костенко. Днями ранее стало известно, что гениальную украинскую поэтессу номинируют на Нобелевскую премию по литературе. И не зря. По случаю празднования дня рождения украинской Поэтессы с большой буквы мы собрали ее самые выдающиеся высказывания.
Что известно о Лине Костенко, какие цитаты прославили писательницу и что известно о номинации поэтессы на присуждение Нобелевской премии - читайте в материале Styler.
17 марта 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал инициативу номинировать Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информполитики, народная депутатка от "Слуги народа" Евгения Кравчук в Facebook.
"Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинской поэтессы и писательницы Лины Костенко", – написала она.
Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве, Киевская область. С молодости активно участвовала в диссидентском движении. Она известна как человек с непререкаемым моральным авторитетом и борец за правду.
В 1965 году она подписывала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции. В 1966 году во время львовского судилища над братьями Горинями бросила им цветы. Впоследствии написала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете "Литературная Украина" и делала множество других поступков, которые удостоверяли ее активную гражданскую позицию.
Лина Костенко – лауреат Шевченковской премии (1987), Премии Антоновичей (1989), Премії Петрарки (1994), награждена медалью Святого Владимира, Почетным отличием Президента Украины (2000). В 2000 году стала первым лауреатом Международной литературно-художественной премии им. Елены Телиги и награждена Орденом князя Ярослава Мудрого V степени в марте 2000 года.
С начала войны на востоке Украины писательница присоединилась к гуманитарной акции "Второй фронт АТО". Лина Костенко передала на фронт несколько сборников своих стихов с пожеланиями и словами поддержки.
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