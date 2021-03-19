Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що: геніальні цитати Ліни Костенко

У п'ятницю, 19 березня, свій 91-й день народження святкує одна з найвидатніших письменниць України Ліна Костенко. Днями раніше стало відомо, що геніальну українську поетесу номінують на Нобелевську премію з літератури. І не дарма. З нагоди святкування дня народження української Авторки з великої літери ми зібрали її найвидатніші вислови.
Що відомо про Ліну Костенко, які цитати прославили письменницю та що відомо про номінацію поетеси на присудження Нобелівської премії - читайте у матеріалі Styler.
17 березня 2021 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу номінувати Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури у 2022 році. Про це повідомила заступниця голови Комітету гуманітарної та інформполітики, народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у Facebook.
"Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко", – написала вона.
Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року у Ржіщеві, Києвська область. З молодості брала активну участь у дисидентському русі. Вона відома як людина з беззаперечним моральним авторитетом та борець за правду.
Вона підписувала в 1965 році лист-протест проти арештів української інтелігенції. У 1966 році під час львівського судилища над братами Горинями кинула їм квіти. Згодом написала лист на захист В’ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті "Літературна Україна" й робила безліч інших учинків, які засвідчували її активну громадянську позицію.
Ліна Костенко – лауреатка Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989), Премії Петрарки (1994), нагороджена медаллю Святого Володимира, Почесною відзнакою Президента України (2000). У 2000 році стала першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Олени Теліги і нагороджена Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня у березні 2000 року.
З початку війни на сході України письменниця приєдналася до гуманітарної акції "Другий фронт АТО". Ліна Костенко передала на фронт кілька збірок своїх поезій із побажаннями та словами підтримки.
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