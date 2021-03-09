Морози відступлять вже скоро: синоптики оновили прогноз погоди на березень

Погода в Україні не сильно балує теплом і сонячною погодою. І за прогнозами синоптиків, справжня весна прийде лише в кінці березня – на початку квітня. Майже весь березень буде холодно, а періодично буде заливати дощами.

На сході країни другий тиждень березня буде відносно сухим, але вночі температура опуститься до -8 градусів. З 17 березня в регіоні зарядять дощі та мокрий сніг з дощем. Підвищення температури прогнозується тільки після 23 березня. Однак останні березня і перші дні квітня будуть похмурими та місцями – з дощами. Температура вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів, вдень прогріватиметься до +7 +10 градусів.

Карта погоди в Харкові на березень

У південних областях синоптики прогнозують дощі в середині місяця, місцями дуже сильні. Температура вночі почне підвищуватися вже з 15 березня до +3 +5 градусів. Вдень в регіоні очікується від +6 до +11 градусів. Кінець березня буде з дощами, а квітень почнеться з потепління до +10 +11 градусів.

Карта погоди в Одесі на березень

На півночі морози відступлять тільки після 24 березня. До цього - вночі буде холоднішати до невеликих мінусів, а вдень прогріватися до +4 +7 градусів. Друга половина березня не порадує гарною погодою, будуть йти дощі. Квітень почнеться також з дощів і потепління вдень до +7 +10 градусів, вночі очікується від +1 до +3 градусів.

Карта погоди в Чернігові на березень

У західних областях сніг з дощем і періодичні дощі прогнозуються майже до кінця березня. Нічні морози почнуть відступати тільки після 23-24 березня. Кінець березня буде мокрим і прохолодним, а квітень почнеться з дощів і підвищення температури повітря вдень до +8 +10 градусів, вночі до +2 +5 градусів.

Карта погоди у Львові на березень

У Києві другий тиждень березня буде холодним, до -7 градусів вночі та +2 градуси вдень. Середина березня буде з дощами та холодна. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +3 до +7 градусів. В кінці березня столицю почне заливати дощами, але трохи потеплішає: вночі до +3 градусів, вдень до +6 +8 градусів.

Карта погоди в Києві на березень