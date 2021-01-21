Морозы еще немного задержатся: в каких областях будет минусовая температура

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в пятницу, 22 января, ожидается сухая и в большинстве областей теплая. Небольшой дождь пройдет только на Закарпатье. Синоптики предупредили, что страну захватит сильный штормовой ветер, но морозы задержатся только на востоке.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в восточных областях без осадков, небольшая облачность. Ночная температура составит от -10 градусов в Луганской и Донецкой областях до -5 -3, в Харькове, Полтаве и Днепре. Днем в регионе от +2 до +4 градусов.

На юге без осадков, ожидается сильный штормовой ветер. Ночью от -1 до +2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +6 +8 градусов, местами до +10 градусов. В Крыму сухо, ночью от 0 до +2 градусов, днем +9 +11 градусов.

В северных областях сильный ветер с порывами, небольшая облачность. Ночная температура воздуха будет колебаться от -3 до -1 градуса, днем ожидается от +1 до +3 градусов.

На западе сухо, только на Закарпатье возможен небольшой дождь. Ветер сильный, со штормовыми порывами. Ночью в большинстве областей от 0 до +2 градусов, днем ожидается от +6 до +8 градусов, местами прогреется до +10 градусов.

В центральной части страны без осадков, сильный штормовой ветер. Ночью от -3 до -1 градуса, днем прогреется до +3 +5 градусов.

В Киеве 22 января небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, со штормовыми порывами. Ночью от -1 до +1 градуса, днем ожидается от +2 до +4 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 22 января

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики ошарашили прогнозом погоды на февраль.

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