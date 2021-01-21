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Морози ще трохи затримаються: в яких областях буде мінусова температура

Четвер 21 січня 2021 20:30
Морози ще трохи затримаються: в яких областях буде мінусова температура
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні у п'ятницю, 22 січня, очікується суха і в більшості областей тепла. Невеликий дощ пройде лише на Закарпатті. Синоптики попередили, що країну захопить сильний штормовий вітер, але морози затримаються тільки на сході.

Як повідомляє Український гідрометцентр, у східних областях без опадів, невелика хмарність. Нічна температура складе від -10 градусів, у Луганській та Донецькій областях до -5 -3, у Харкові, Полтаві та Дніпрі. Вдень від +2 до +4 градусів.

На півдні без опадів, очікується сильний штормовий вітер. Вночі від -1 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +6 +8 градусів, місцями до +10 градусів. У Криму сухо, вночі від 0 до +2 градусів, вдень +9 +11 градусів.

У північних областях сильний вітер з поривами, невелика хмарність. Нічна температура повітря коливатиметься від -3 до -1 градуса, вдень очікується від +1 до +3 градусів.

На заході сухо, лише на Закарпатті можливий невеликий дощ. Вітер сильний, з поривами штормовими. Вночі в більшості областей від 0 до +2 градусів, вдень очікується від +6 до +8 градусів, місцями прогріється до +10 градусів.

В центральній частині країни без опадів, сильний штормовий вітер. Вночі від -3 до -1 градуса, вдень прогріється до +3 +5 градусів.

У Києві 22 січня невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, зі штормовими поривами. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень очікується від +2 до +4 градусів.

Морози ще трохи затримаються: в яких областях буде мінусова температура

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 22 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики приголомшили прогнозом погоди на лютий.

А також ми розповідали про те, які області України зможуть відчути справжню весну до кінця тижня.

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