Мокрый снег и холод сменится потеплением: когда в Украину вернется солнце

Она предупредила, что в Киеве 20 марта есть вероятность осадков и температура воздуха будет невысокая.

"Соединение суровых ограничений и влажной прохладной погоды как раз может помочь с такими домашними делами, на которые потом, в солнечные и теплые дни, будет жалко тратить время. 20-го марта в Киеве есть вероятность небольших осадков, будет пасмурно и днем не выше +3 +4 градусов. Однако в воскресенье может из-за атмосферных кулис подмигнуть солнце, которое немного повысит температуру воздуха", - сообщила Диденко и порекомендовала в субботу заняться делами, а в воскресенье погулять на свежем воздухе.

В других регионах Украины на выходных погода будет почти такая же – небольшие осадки и низкая температура воздуха.

"Что в большинстве областей Украины? 20-го марта – местами небольшой мокрый снег и дождь. 21-го марта – туч станет меньше, солнца больше, без существенных осадков. Ветер с северного, северо-западного перейдет в воскресенье в западный и юго-западный. В субботу даже будет слабым. Температура воздуха 20-го марта ожидается в большинстве областей Украины +2 +6 градусов, на Юге +4 +8 градусов, 21 марта за счет прояснений потеплеет на 2-4 градуса", - написала синоптик.

Карта погоды