Мокрий сніг і холод зміниться потеплінням: коли в Україну повернеться сонце

Вона попередила, що в Києві 20 березня є ймовірність опадів і температура повітря буде невисока.

"Поєднання суворих обмежень і вологої прохолодної погоди якраз може допомогти з такими домашніми справами, на які потім, у сонячні та теплі дні, буде шкода витрачати час. 20-го березня в Києві є ймовірність невеликих опадів, буде хмарно і вдень не вище +3 +4 градусів. Проте в неділю може через атмосферні куліси підморгнути сонце, яке трохи підвищить температуру повітря", - повідомила Діденко і порекомендувала в суботу зайнятися справами, а в неділю погуляти на свіжому повітрі.

В інших регіонах України на вихідних погода буде майже така ж – невеликі опади та низька температура повітря.

"Що в більшості областей України? 20-го березня місцями невеликий мокрий сніг і дощ. 21-го березня – хмар стане менше, сонця більше, без істотних опадів. Вітер з північного, північно-західного перейде в неділю в західний і південно-західний. В суботу навіть буде слабким. Температура повітря 20-го березня очікується в більшості областей України +2 +6 градусів, на Півдні +4 +8 градусів, 21 березня внаслідок прояснень потеплішає на 2-4 градуси", - написала синоптик.

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