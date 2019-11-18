Могу и хочу: Елена Зеленская рассказала о преимуществах своего нового статуса

Елена Зеленская вновь на пике популярности. Новости о первой леди Украины - один из самых долгожданных и обсуждаемых. И если ранее поклонникам супруги президента Украины в основном оставалось комментировать ее стильные выходы в свет, то сейчас от Елены дождались более подробного рассказа о ее жизни в новом статусе. В украинском глянце Vogue вышло большое интервью с Еленой Зеленской, в котором она очень откровенно рассказала об изменениях в жизни в связи с новым статусом, о детях и муже, о своих новых обязанностей, стиле и т.д. Конечно же, один из вопросов касался и новых преимуществах, которые открывает перед Зеленской ее статус.

Так, по словам Елены, теперь у нее появилась возможность быть услышанной, а значит - напрямую доносить потребности украинцев до чиновников!

“У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу”, - говорит Зеленская.

Елена Зеленская с семьей для украинского Vogue

Также супруга президента Украины более подробно рассказала о своих ключевых “социальных обязательствах”. К примеру, одна из топ-проблем, в который на данный момент активно вникает Зеленская, - проблема домашнего насилия в Украине. К слову, разобраться во всех тонкостях непростой ситуации Зеленской помогает посол Фонда ООН по вопросам народонаселения в Украине, телеведущая Маша Ефросинина.

“Ежегодно 1 миллион украинских женщин страдает от бытового насилия, а вместе с ними страдают и их дети, - говорит Маша Ефросинина. - В Украине есть горячая линия, но там работают два человека, она не национального масштаба. Когда я сказала Елене, что номера этой линии никто не знает, она отреагировала эмоционально: “Хочешь, я напишу его на значке и буду носить на себе?..” Мы обе понимаем, что для ощутимого результата горячая линия должна работать на государственном уровне. Поэтому в 2020 году под патронатом Елены Министерство социальной политики запустит национальный call-центр, в котором будут молниеносно реагировать на звонки женщин и работать так, как это принято во всем мире, - в сотрудничестве с полицией, социальными службами и психологами”.

Еще одна миссия Елены Зеленской - поддержка паралимпийцев и разработка инклюзивной инфраструктуры в городах Украины.

“Мне кажется, мы можем многое изменить — в первую очередь в отношении общества к людям с инвалидностью”, - уверена Зеленская.

По таким вопросам команда первой леди работает с основателем паралимпийского движения в Украине, уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью Валерием Сушкевичем.

В 2020 году Елена Зеленская планирует поддержать национальную сборную на летних Паралимпийских играх в Токио.

Напомним, ранее Зеленская откровенно рассказала об изменениях в жизни в статусе первой леди.