Можу і хочу: Олена Зеленська розповіла про переваги свого нового статусу

Олена Зеленська знову на піку популярності. Новини про першу леді України - одні із найбільш довгоочікуваних і обговорюваних. І якщо раніше шанувальникам дружини президента України в основному залишалося коментувати її стильні виходи в світ, то зараз від Олени дочекалися більш докладної розповіді про її життя в новому статусі. В українському глянці Vogue вийшло велике інтерв'ю з Оленою Зеленською, в якому вона дуже відверто розповіла про зміни в житті у зв'язку з новим статусом, про дітей і чоловіка, про свої нові обов'язки, стиль і т. д. Звичайно ж, одне з питань стосувалося і нових переваги, які відкриває перед Зеленською її статус.

Так, за словами Олени, тепер у неї з'явилася можливість бути почутою, а значить - безпосередньо доносити потреби українців до чиновників!

“У дружини президента є можливість спілкуватися з тими, хто близький до влади. Перед першою леді не закриваються двері чиновників. Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою, щоб друга почула першу, можу і хочу", - говорить Зеленська.

Олена Зеленська з сім'єю для українського Vogue

Також дружина президента України більш детально розповіла про свої ключові "соціальні зобов'язання". Приміром, одна з топ-проблем, в яку на даний момент активно заглиблюється Зеленська, - проблема домашнього насильства в Україні. До речі, розібратися у всіх тонкощах непростої ситуації Зеленській допомагає посол Фонду ООН з питань народонаселення в Україні, телеведуча Маша Єфросиніна.

“Щорічно 1 мільйон українських жінок страждають від домашнього насильства, а разом з ними страждають і їх діти, - говорить Маша Єфросініна. - В Україні є гаряча лінія, але там працюють дві людини, вона не національного масштабу. Коли я сказала Олені, що номери цієї лінії ніхто не знає, вона відреагувала емоційно: "Хочеш, я напишу його на значку і буду носити на собі?.." Ми обидві розуміємо, що для відчутного результату гаряча лінія повинна працювати на державному рівні. Тому в 2020 році під патронатом Олени Міністерство соціальної політики запустить національний call-центр, в якому будуть блискавично реагувати на дзвінки жінок і працювати так, як це прийнято в усьому світі, у співпраці з поліцією, соціальними службами та психологами".

Ще одна місія Олени Зеленської - підтримка паралімпійців та розробка інклюзивної інфраструктури в містах України.

"Мені здається, ми можемо багато чого змінити — у першу чергу у ставленні суспільства до людей з інвалідністю", - впевнена Зеленська.

З таких питань команда першої леді працює з засновником паралімпійського руху в Україні, уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю Валерієм Сушкевичем.

В 2020 році Олена Зеленська планує підтримати національну збірну на літніх Паралімпійських іграх в Токіо.

Нагадаємо, раніше Зеленська відверто розповіла про зміни в життя у статусі першої леді.