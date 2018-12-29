Многодетные переселенцы из Донецка стали миллионерами в США

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Никогда не сдаваться и поддерживать друг друга - жизненные принципы многодетной семьи

Семье Максима и Светланы Роговцевых с началом войны на Донбассе пришлось оставить вполне успешный бизнес в Украине, и взяв двоих детей (третий родился уже в США), переехать жить за океан.

Познакомилась семейная пара на работе. Закрутив служебный роман, парикмахер Максим и мастер ногтевого сервиса Светлана, со временем открыли свой салон и успешно бы работали в Донецке и по сей день, но свои коррективы внес в 2014 году вооруженный конфликт на востоке Украины.

Скриншот видео: Беженцы из Украины стали миллионерами в США (Столица мира/youtube)

С практически пустыми карманами Роговцевы отправились "пересидеть" волнения в Италии (у мамы Максима), однако, когда поняли, что мирного неба над родным городом ждать еще долго, приняли решение ехать за "новой жизнью" в Лос-Анджелес.

Скриншот видео: Беженцы из Украины стали миллионерами в США (Столица мира/youtube)

Спустя 4 года безработицы, внутренних конфликтов, языковых проблем, и безденежья семья нашла способ быстро разбогатеть, и теперь снимает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния огромный дом за 20 тысяч долларов в месяц с пятью спальными и шестью ванными комнатами. Во дворе — бассейн с водопадом, в котором вода подогревается круглый год. Американская мечта для них стала реальностью.

Скриншот видео: Беженцы из Украины стали миллионерами в США (Столица мира/youtube)

Чтобы вырваться из постоянного безденежья, предприимчивые дончане, вдохновившись примером успешных видео-блогеров, создали канал о приключениях своей семьи, и видео-блоги детей на Youtube. Несмотря на неудачи и сложности в начале блогинга, Роман и Светлана не отступили от намеченной цели, и сейчас ведут несколько каналов с совокупной аудиторией более 10 миллионов человек.

Скриншот видео: Беженцы из Украины стали миллионерами в США (Столица мира/youtube)

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