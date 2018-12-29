Багатодітні переселенці з Донецька стали мільйонерами в США

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Ніколи не здаватися і підтримувати один одного - життєві принципи багатодітної сім'ї

Родині Максима і Світлани Роговцевих з початком війни на Донбасі довелося залишити цілком успішний бізнес в Україні, і взявши двох дітей (третій народився вже в США), переїхати жити за океан.

Сімейна пара познайомилася на роботі. Закрутивши службовий роман, перукар Максим і майстер нігтьового сервісу Світлана, згодом відкрили свій салон і успішно б працювали в Донецьку і по сьогодення, але свої корективи вніс у 2014 році збройний конфлікт на сході України.

Скріншот відео: Біженці з України стали мільйонерами в США (Столиця світу/youtube)

З практично порожніми кишенями Роговцеви вирушили "пересидіти" заворушення в Італії (у мами Максима), однак, коли зрозуміли, що мирного неба над рідним містом чекати ще довго, прийняли рішення їхати за "новим життям" в Лос-Анджелес.

Скріншот відео: Біженці з України стали мільйонерами в США (Столиця світу/youtube)

Через 4 роки безробіття, внутрішніх конфліктів, мовних проблем, і безгрошів'я сім'я знайшла спосіб швидко розбагатіти, і тепер знімає у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія величезний будинок за 20 тисяч доларів в місяць з п'ятьма спальними та шістьма ванними кімнатами. У дворі — басейн з водоспадом, в якому вода підігрівається круглий рік. Американська мрія для них стала реальністю.

Скріншот відео: Біженці з України стали мільйонерами в США (Столиця світу/youtube)

Щоб вирватися з постійного безгрошів'я, заповзятливі донеччани, надихнувшись прикладом успішних відео-блогерів, створили канал про пригоди своєї родини, та відео-блоги дітей на Youtube. Не дивлячись на невдачі та труднощі на початку блогінгу, Роман і Світлана не відступили від наміченої мети, і зараз ведуть кілька каналів з сукупною аудиторією понад 10 мільйонів чоловік.

Скріншот відео: Біженці з України стали мільйонерами в США (Столиця світу/youtube)

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