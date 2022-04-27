"Мне некуда вернуться": в доме Ирины Билык месяц прожили оккупанты

"Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты... На сегодня мне некуда вернуться..."- написала певица.

Она выразила соболезнования всем, кто пострадал из-за вторжения РФ на территорию Украины.

"Сегодня мне трудно петь... Мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя", - добавила она.

Подписчики пожелали Ирине держаться: