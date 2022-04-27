"Мені нема куди повернутись": в оселі Ірини Білик місяць прожили окупанти

"Моя сім'я теж зазнала невимовного болю від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти... На сьогодні мені нема куди повернутись..." - написала співачка.

Вона висловила співчуття всім, хто постраждав через вторгнення РФ на територію України.

"Сьогодні мені важко співати… Моє серце плаче і співчуває усім, хто постраждав у ці жахливі дні, тяжкий біль у душі не дає спокою", - додала вона.

Дописувачі побажали Ірині триматися: