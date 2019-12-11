"Мир наизнанку" празднует День рождения: интересные факты и воспоминания от Дмитрия Комарова

Сегодня, 11 декабря, программе «Мир наизнанку» на «1+1» исполняется 9 лет. В этот день в 2010 году вышел первый выпуск тревел-шоу, посвященный Камбодже.

Сейчас на счету у автора проекта Дмитрия Комарова и программы множество рекордов и премий, сотни эксклюзивных интервью и уникальных репортажей, десятки миллионов поклонников. Сложно представить, но свой первый сезон Дмитрий снял, не имея никакого опыта в телесъемках. До этого он работал журналистом и фоторепортером в печатных СМИ. Весь первый цикл программ он смонтировал вдвоем с режиссером монтажа Виталием Нарышкиным, сочетая в себе роль автора, режиссера, сценариста, редактора и ведущего проекта. Это был эксперимент, и он удался. 11 декабря 2010 года, ровно 9 лет назад, в эфире телеканала «1+1» вышел первый выпуск программы.

Главная особенность «Мира наизнанку» и сегодня остается неизменной – исследовать самые труднодоступные, экзотические уголки мира, показывать не туристические места, а "изнанку" – настоящую жизнь страны и людей. То, что зачастую скрыто от глаз туристов и о чем порой не знают даже местные жители.

«С каждым годом уникальных мест и традиций становится все меньше. Цивилизация наступает. В некоторые племена, которые мы снимали в первых сезонах, уже проложили асфальтированные дороги. Традиции уходят в прошлое, и часть из них можно увидеть уже только в наших съемках, которые автоматически стали видеоучебниками истории, а повторить такие кадры уже невозможно. Искать экзотику становится все сложнее, но от этого наша работа становится только интереснее и азартнее. Приходится забираться дальше, чтобы снять и показать больше. Но главная миссия проекта «Мир наизнанку» не только в поиске экзотики. Я хочу вдохновлять людей на собственные открытия, мотивировать. Хочу, чтобы зритель не только познавал и удивлялся, не только видел те места, в которые по туристической путевке не поедешь.

Моя мечта – чтобы как можно больше зрителей вдохновились, собрали рюкзак и отправились в свое собственное путешествие. Не обязательно сразу ехать в далекую экзотическую страну – главное не сидеть на месте. Свои личные открытия можно сделать даже в ста километрах от дома, поехав туда, где никогда не бывал раньше. Я хочу вдохновить наших зрителей в выходные дни не сидеть в соцсетях со смартфоном в руках, а купить билет, не важно куда, пусть даже на автобус в соседнюю область, сделать свою жизнь интереснее, насыщеннее, ярче и позитивнее. Не устаю повторять: путешествия – лучшая инвестиция, которая никогда не обесценится. Каждый доллар, потраченный на поездку, подарит вам эмоцию, которую вы сохраните на всю жизнь. Я счастлив, что выбрал для себя такой образ жизни и минимум 6 месяцев в году провожу в дороге. Сегодня мир стал открытым, путешествия стали доступнее, появились лоукосты. Главное побороть внутренний барьер, и сделать первый шаг – купить билет. И не важно – в Дели, Венецию или незнакомый городок в родной области. В студенчестве я так и поступал: в пятницу вечером или субботу утром просто подходил в билетную кассу и спрашивал: а куда ближайший автобус или поезд? И намеренно ехал именно туда, куда есть билет. Отличный сценарий, чтобы провести незабываемые выходные азартно и ярко. Ну а те места, ехать в которые туристу слишком опасно и неразумно, покажем вам мы. 9 лет – отличный возраст. Все только начинается. Впереди сотни открытий от «Мира наизнанку», которые мы сделаем и увидим вместе с вами. Сейчас мы тоже в экспедиции, и заранее благодарим за поздравления. Спасибо, что вы с нами!», – написал Комаров на своих страницах в соц.сетях.

Путешественники пока не раскрывают тайну, куда отправились на этот раз.

За 9 лет существования «Мира наизнанку»:

В эфир вышло 167 выпусков о 14 странах мира.

Самой длительной экспедицией в истории проекта стала поездка в Бразилию, где команда провела 204 дня.

За время существования программы Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев взяли интервью у бразильского наркобарона и главаря японской мафии якудза, в Непале достали волос человека йети и провели уникальный эксперимент, доказав, что это фейк из волос горного козла.

Они стали участниками легендарного фестиваля в Рио-де-Жанейро, познакомились с братом Барака Обамы и семьей Норгея Тенцинга, первовосходителя на Эверест.

Путешественники испытали на себе сотни профессий – от ловца гигантских крабов в мангровых зарослях Амазонки до искателя драгоценных камней в шахтах Танзании.

Дмитрий и Александр взошли на легендарные вершины Килиманджаро (5895 м), Уайна-Потоси (6088 м), Айленд-Пик (6165 м) и другие.

Кроме того, Дмитрий Комаров во время съемок испробовал десятки экзотических «деликатесов» местного населения: личинки насекомых, ядовитых пауков, свежую кровь с молоком и многое другое, от чего стынет кровь в жилах любого цивилизованного человека.

Любовь зрителей к программе «Мир наизнанку» неоднократно подтверждалась высокими рейтингами, результатами зрительских голосований. Дмитрий Комаров был удостоен статуэтки «Телетриумф» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы» и звания «Самый красивый мужчина года» по мнению читателей журнала «VIVA!». Телеведущий стал победителем в номинации «Лицо с экрана» премии XXL MENS AWARDS от мужского журнала «XXL», а в прошлом году «Мир наизнанку» получил премию «Золотой лайк» от телеканала «1+1» в номинации «Реалити года».

За благотворительный проект #ЧашкаКофе, который Дмитрий популяризирует через соц.сети, ведущий был удостоен специальной премии от журнала «XXL» «Инстаграм года». Суть этого проекта заключается в том, что каждый может помочь спасти жизнь тяжелобольного ребенка, отказавшись от чего-то незначительного, например, одной чашки кофе, и отдав эти деньги на помощь детям. Проект #ЧашкаКофе за 3.5 года своего существования помог собрать 38 миллионов гривен и спасти 32 жизни.