"Мир наизнанку": Комаров будет готовить червей и станет "копом" в Бразилии

Фото: Дмитрий Комаров (1+1)

В этом выпуске ведущий присоединился к ночному патрулированию полиции Манауса

Вечером 28 ноября зрители увидят седьмой выпуск десятого юбилейного сезона "Мира наизнанку" с Дмитрием Комаровым, который снимался в стране контрастов Бразилии.

На этот раз Дмитрий решил продолжить экспедицию прилегающими к Бразилии границами стран, где распространено изготовление наркотиков: Колумбии и Перу. А также попытается убедиться, есть ли в других местах препятствие для незаконной транспортировки наркотиков. Дмитрий Комаров продолжит опасное расследование за всю историю съемок.

Так, ведущий отправился по реке, отделяющей Бразилию от Колумбии к пограничной полиции, где правоохранители встретили его достаточно тепло и приятно. А потом стражи порядка предложили ему поиграть в любимую забаву - в футбол.

Фото: Дмитрий Комаров (1+1)

Посетив город, Дмитрий вместе с местным племенем Тикуна пошел охотиться на таинственный и популярный среди жителей этого района деликатес мохохой. Как оказалось, мохохой - это обычный червяк. По древним верованиям он считается магическим. Его регулярное употребление может приблизить человека к общению с богом. После охоты мужчины пригласили Дмитрия на ужин. Телеведущий попытался самостоятельно справиться с традиционным блюдом и научиться готовить червей по народному рецепту.

Фото: Дмитрий Комаров (1+1)

В этом выпуске Дмитрий также присоединился к ночному патрулированию полиции Манауса. Именно тогда город становится опасным не только для туристов, но и для жителей. Ведущий принял участие в экстремальной спецоперации целого батальона полиции, которая пыталась остановить баталии между двумя кланами мафии "Красной команды" против "Северной семьи".

Фото: Дмитрий Комаров (1+1)

На месте преступления телеведущий познакомился с криминальным журналистом Жозе Мара Антонисом, который каждую ночь выезжает на убийства, чтобы собрать как можно больше материалов о наркотических войнах. Журналист по прозвищу "Падальщик" рассказал о всех законах и принципах, по которым живут банды. За одну ночь ведущий успел побывать на четырех убийствах и каждое из них несло в себе определенное послание, или предупреждение от мафии.

Ранее Дмитрий Комаров рассказал о встрече с наркобароном и перестрелках в Бразилии.

Напомним, в Бразилии телеведущий Дмитрий Комаров провел более трех месяцев, снимая видео для нового сезона своей программы.

Также создатели программы "Мир наизнанку" пошли на риск для жизни и встретились с главарем бразильской банды.

Видео: РБК-Украина