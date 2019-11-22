Благотворительный проект Димы Комарова #ЧашкаКофе собрал 38 миллионов гривен и спас жизни 32 детей

Дмитрий Комаров со своим проектом #ЧашкаКофе помог спасти жизни 32 детей

Дмитрий Комаров рассказал подписчикам об итогах благотворительных сборов

Пока главный путешественник страны Дмитрий Комаров пропадает на съемках новых захватывающих выпусков программы "Мир наизнанку", поклонники соскучились за новостями о телеведущем.

На днях Дима Комаров поделился с ними итогами работы его благотворительного проекта #ЧашкаКофе. Телеведущий сообщил, что за 4 года существования проекта благодаря украинцам и жителям других стран удалось собрать около 38 миллионов гривен для помощи тяжелобольным детям. Всего за это время проект помог спасти 32 жизни.

На своих страницах в социальных сетях телеведущий рассказал подписчикам о детях, которых удалось спасти «внепланово»:

"Друзья, хочу поделиться новостями #ЧашкаКофе! Не думайте, что если нет новых постов, значит #ЧашкаКофе отдыхает. Такого не бывает:) Когда я в экспедиции, времени на соцсети мало. Но наша команда не останавливает работу. После лечения каждого ребенка его родители переводят остаток средств другим деткам. За эти деньги делаются операции, на которые мы не объявляли сбор".

Дима Комаров рассказал о семи детях, для которых в общей сумме было выделено 118 тыс. долларов и 72, 5 тыс. евро.

Суть проекта #ЧашкаКофе заключается в том, что каждый человек может спасти жизнь ребенку, отказавшись от одной чашки кофе и передав эти деньги на помощь детям. #ЧашкаКофе – уникальный в своем роде проект, ведь в нем нет административных расходов – все собранные деньги идут напрямую родителям тяжелобольных детей. Дмитрий Комаров выступает гарантом того, что все средства пойдут по назначению. Он лично знакомится с историей каждого ребенка, его семьей и следит за его выздоровлением.

К проекту присоединились и другие звезды украинского шоу-бизнеса. Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева активно популяризирует проект и помогает собирать средства подопечным #ЧашкиКофе через свои соц. сети, а дизайнер Андре Тан в сотрудничестве с программой "Мир наизнанку" создал оригинальную сумку-шопер, все средства от которой пойдут на помощь детям.

За максимально эффективное использование своих социальных сетей для благотворительных целей Дмитрий Комаров был удостоен награды "Инстаграм года" на премии XXL men's Awards 2018.

Напомним, единственным источником информации о проекте #ЧашкаКофе являются официальные странички Дмитрия Комаров в соц.сетях. Ведущий не раз призывал подписчиков не доверять непроверенным аккаунтам.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров в рамках программы "Мир Наизнанку" показал редкостных розовых дельфинов - настоящее чудо природы.