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Меркурий в Рыбах: астролог рассказала, кто и как сможет добиться успеха в это время

Автор: Светлана Мащенко

16 марта 2021 года состоится переход планеты Меркурий в знак Зодиака Рыбы. Астролог говорит, что в это время обостряются чувства, восприятие различных ситуаций, люди становятся невнимательными и рассеянными. Как избежать негатива и добиться успехов в непростой период - читайте далее в материале.

Об этом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна.

Этот период будет вносить значительные неясности и недочеты в переговорах, нести ложную информацию, сплетни, ревность и интриги, которые будут провоцировать людей на эмоции.

Астролог говорит, что в это время пойдет на пользу погружение в собственные мысли, анализ происшедших событий и своих поступков, проверка своих чувств и чувств партнера.

"Благоприятный период, чтоб настроить доверительные, душевные и очень близкие теплые отношения с партнерами, коллегами или интересующими вас людьми, при том, что внушаемость в этот период усилится втройне. Негативной информации лучше избегать, так как она напрочь может засесть в вашу голову и со временем даже вызвать психологическое истощение", - рассказывает Арина.

В это время повышаются любые зависимости от чего или кого-либо. Может казаться, что вокруг все окутано тайной, мистическим умыслом и враньем. Глубокая погруженность в себя, свои мысли, страдания и чувства могут мешать исполнению рабочих обязанностей и отвлекать от насущных проблем, поэтому не стоит "уплывать" слишком далеко в мир своих грез и мечтаний, так как это может повлечь еще большую неразбериху и запутанность в вашей жизни.

"Сконцентрироваться вам поможет расслабляющая музыка, свечи и медитации, побалуйте себя приятными процедурами, например, аромо-массажем", - резюмировала астролог.

Ранее астролог перечислила ключевые события марта, которые могут сильно изменить нашу жизнь.

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