Меркурій в Рибах: астролог розповіла, хто і як зможе домогтися успіху в цей час

Цей період буде вносити значні неясності і недоліки в переговорах, нести неправдиву інформацію, плітки, ревнощі та інтриги, які провокуватимуть людей на емоції.

Астролог говорить, що в цей час піде на користь занурення у власні думки, аналіз подій, що відбулися і своїх вчинків, перевірка своїх почуттів і почуттів партнера.

"Сприятливий період, щоб налаштувати довірчі, душевні і дуже близькі, теплі відносини з партнерами, колегами або цікавими для вас людьми, при тому, що сугестивність у цей період посилиться втричі. Негативної інформації краще уникати, так як вона геть може засісти в вашу голову і з часом навіть викликати психологічне виснаження", - розповідає Аріна.

В цей час підвищуються будь-які залежності від чого або кого-небудь. Може здаватися, що навколо все оповите таємницею, містичним умислом і брехнею. Глибока заглибленість у себе, свої думки, страждання і почуття можуть заважати виконанню робочих обов'язків і відволікти від нагальних проблем, тому не варто "запливати" занадто далеко у світ своїх ілюзій та мрій, так як це може спричинити ще більшу плутанину і заплутаність у вашому житті.

"Сконцентруватися вам допоможе розслаблююча музика, свічки і медитації, побалуйте себе приємними процедурами, наприклад, аромо-масажем", - підсумувала астролог.