Меркурий в Овне: астролог рассказала, кого ждет успех в этот период

Меркурий совершит переход в знак Зодиака Овен 4 апреля, и в этот период нас ждет больше общения, контактов, мы будем сначала говорить, а потом думать. В это время люди становятся болтливыми, возрастает умственная деятельность. Удачен этот период для тех, кто занимается публичными выступлениями, возникает много новых идей. Но есть и нюансы - мы можем быстро загораться, но так же быстро перегорать.

Что нам принесет Меркурий в Овне

С 4 апреля мы часто будем говорить все что думаем, все что надо и не надо. Точнее, сначала будем говорить, а потом уже думать. Если до этого вы были погружены в себя и даже ограничили число контактов, то в это время резко активизируется общение.

Вам захочется рассказать о своих грандиозных планах, идеях и о своих проблемах, касающихся всех сфер жизни. Вы можете вдохновиться чей-то пламенной, страстной, одержимой речью об идеях, бизнесе, стартапах, и это будет достаточно убедительно, но стоит перепроверить все нюансы.

Для кого этот период будет успешным

Период отлично подходит для людей, занятых в сфере публичных выступлений, онлайн конференций, ораторов и политиков. На таких аспектах люди быстро загораются, быстро принимают решения и так же быстро перегорают, если не увидели сразу результата.

Скорость восприятия и переработки информации в это время возрастает, что очень благоприятствует для любой умственной деятельности, сдачи экзаменов и т. д.

Чем опасен Меркурий в Овне

Другая сторона такого Меркурия выражается в спорах, ссорах, наглости, грубости и нецензурной речи, мнении, о котором не спрашивали, стремлении задеть, унизить, хвастовстве и преувеличенных своих заслугах.

Также возможны крайности: человек может упереться рогом из принципа, даже понимая свою неправоту или некомпетентность или в секунду поменять свое мнение.