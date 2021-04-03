Меркурій в Овні: астролог розповіла, кого чекає успіх у цей період

Меркурій здійснить перехід в знак Зодіаку Овен 4 квітня, і в цей період нас чекає більше спілкування, контактів, ми будемо спочатку говорити, а потім думати. В цей час люди стають балакучішими, зростає розумова діяльність. Вдалий цей період для тих, хто займається публічними виступами, виникає багато нових ідей. Але є й нюанси - ми можемо швидко спалахувати, але так само швидко перегорати.

Що нам принесе Меркурій в Овні

З 4 квітня ми часто будемо говорити все що думаємо, все що треба і не треба. Точніше, спочатку будемо говорити, а потім вже думати. Якщо до цього ви були занурені у себе і навіть обмежили число контактів, то в цей час різко активізується спілкування.

Вам захочеться розповісти про свої грандіозні плани, ідеї і про свої проблеми, що стосуються всіх сфер життя. Ви можете надихнутися чиєюсь палкою, жагучою, одержимою промовою про ідеї, бізнес, стартапи, і це буде досить переконливо, але варто перевірити всі нюанси.

Для кого цей період буде успішним

Період відмінно підходить для людей, зайнятих у сфері публічних виступів, онлайн конференцій, ораторів і політиків. На таких аспектах люди швидко спалахують, швидко приймають рішення і так само швидко перегорають, якщо не побачили відразу результату.

Швидкість сприйняття і переробки інформації в цей час зростає, що дуже сприяє для будь-якої розумової діяльності, здачі іспитів і т. д.

Чим небезпечний Меркурій в Овні

Інша сторона такого Меркурія виражається в суперечках, сварках, нахабстві, грубості та нецензурній мові, думці, про яку не питали, прагненні зачепити або принизити, хвалькуватості і перебільшенні своїх заслуг.

Також можливі крайнощі: людина може впертися рогом з принципу, навіть розуміючи свою неправоту або некомпетентність або в секунду поміняти свою думку.